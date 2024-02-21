استان: زنجان

زنجان حوزه انتخابیه: ابهر، خرمدره و سلطانیه

ابهر، خرمدره و سلطانیه شعار انتخاباتی: انتخاب نماینده متخص؛ مجلسی کارامد

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محرم علی مسلمی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- عضو انجمن خبرگان حسابداری ایران، کارشناس ارشد حسابداری، رزمنده دوران دفاع مقدس

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم نظارت بر عملکرد دولت و عدم کارای برخی از نماینده گان

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

نظارت کامل و به موقع در حوزه مالی.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

چون دیگر نقش مستقل وکارآمدی ندارن.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

هماهنگی بین قوا باعث به وجود امدن وحدت و کارایی بیشتر می‌شود.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

در غیر اینصورت هیچ بازخوری نداشته و پایگاه مردمی را نخواهند داشت.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

باید در میان مردم باشند همیشه وهمواره.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

باید نماینده‌ای باشد که به شعار خود عمل کند.

سوالات استانی:

*با وجو د ۳۲۸ پروانه بهره برداری، ذخیره قطعی معادن به میزان ۶۱۰ میلیون تن و وجود ۳۵ نو ع ماده معدنی، برنامه شما برای بهره برداری از ظرفیت معادن در استان زنجان چیست؟

سپردن امور به بخش خصوصی و نظارت دولت و البته نظارت امور به موقع

*با توجه به سکونت بیش از ۶۰ هزار زنجانی در مناطق حاشیه‌ای، تدبیر شما برای حل معضل حاشیه نشینی در زنجان چیست؟

حاشیه نشینی یک معضل است که باید تشویق شوند و تلاش شود تا به روستاهای خودشان مهاجرت کنند. البته باید حمایت شوند.

*برنامه شما برای توسعه زیرساخت‌های ۲۰ شهرک صنعتی در استان زنجان چیست؟

استفاده از ظرفیت قوانینی که در این زمینه وجود داد وپیگیری جهت اجرا آن.