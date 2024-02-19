دبیر کنگره ملی بانوان تاثیرگذار رتبه نخست جشنواره شهید پیشرفت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی کنگره بانوان تأثیرگذار، دومین جشنواره ملی «شهید پیشرفت»، در محورهای مختلف؛ علم و فناوری، کارآفرینی، اقتصاد، استارتاپ، حوزه و دانشگاه، برگزار شد و برگزیدگان آن از استانهای مختلف به جشنواره ملی راه یافته و در نهایت، رتبههای اول تا سوم، تندیس و هدایای نقدی جشنواره را از آن خود کردند.
دومین دوره جشنواره ملی «شهید پیشرفت»، صبح امروز، دوشنبه ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲، در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد.
در این جشنواره که با یادمان شهید حسن طهرانیمقدم، از شهدای بزرگ راه پیشرفت، آغاز شد، رتبهی اول در محور «افراد مؤثر در حوزهی انقلاب اسلامی» و با هدف تجلیل از برگزیدگان و نخبگان علمی کشور در سطح خانوادههای شاهد و ایثارگر، به فاطمهسادات حقیرالسادات، مخترع و دبیر علمی کنگره ملی بانوان تأثیرگذار اختصاص یافت.
فاطمه حقیرالسادات (۱۳۵۴)، متولد یزد و از اولین بانوان فارغالتحصیل دکتری در رشته نانوبیوتکنولوژی در سطح کشور است. ایشان همسر یکی از آزادگان سرافراز کشور هستند.
دبیرخانه جشنواره ملی «شهید پیشرفت» در نظر دارد، برای آشنایی بیشتر نسل جوان با شهدای راه پیشرفت، هر سال را به یکی از این شهدای پرافتخار اختصاص دهد و اولین دوره آن، سال گذشته با یادمانی از شهید محسن فخریزاده برگزار شده بود.
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