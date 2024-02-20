به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور مسئولان سازمان انرژی اتمی کشور و مسئولان استانیو شهرستانی بهره برداری از نخستین سامانه پایش پرتوی بر خط زیر آب کشور در رودخانه ارس شهرستان پلدشت روز سه شنبه در استان آذربایجان غربی آغاز شد.
این سامانه که برای اولین بار در کشور توسط دانشمندان جوان کشورمان و با دانش فنی کاملاً ایرانی توسط شرکتهای دانش بنیان طراحی و ساخته شده است قادر خواهد بود میزان مواد پرتو زا در آب و هوا را اندازه گیری و بصورت بر خط به مرکز ارسال نماید دانشمندان جوان ایرانی این سامانه را در شرایطی که کشورمان برای وارد کردن این سامانه تحریم شده بود. تحریمها را به فرصت تبدیل کرده و این سامانه را ساختند که قیمت آن یک دوم قیمت جهانی است.
مدیرکل نظارت محیطی. پایش و فوریتهای پرتوی مرکز نظام ایمنی هستهای کشور در مراسم بهره برداری از این سامانه گفت: بر اساس نرمهای جهانی و استانداردهای بین المللی که اغلب کشورهای دنیا که بویژه کشورهایی که با تکنولوژی هستهای وسیعی روبرو هستند و کاربردهای متنوعی را در کشور خودشان دارند توسعه این سامانهها در حوزههای دیگر هم در دستور کار قرار گرفته که در ایران هم پایش پرتوی بر خط بر آبهای کشور نیز در دستور کار مرکز نظام ایمنی هستهای کشور قرار گرفت.
وی گفت با توجه به اینکه این تجهیزات بسیار پیچیده و به شکل تحریمی هستند با کمک شرکتهای دانش بنیان ما توانستیم در چند سال اخیر ۵ ایستگاه و یا ۵ سامانه را تولید کنیم و این سامانهها را تحت تست و آزمون قرار بدیم و انشالله در کشور در نقاط مختلف آنها را نصب کنیم و اولویت نصب این سامانهها در آبهای مرزی خواهد بود که ما در دریای عمان. خلیج فارس و رود خانههای مرزی حائز اهمیت در طی سالهای اینده نصب خواهیم کرد.
مدیرکل نظارت محیطی. پایش و فوریتهای پرتوی مرکز نظام ایمنی هستهای کشور خاطر نشان کرد: خوشبختانه همراهی که استان آذربایجان غربی داشتند و کمکی که دوستان کردند توانستیم اولین سامانه را آذربایجان غربی در رود خانه مرزی ارس راه اندازی بکنیم و این ایستگاه بصورت برخط میزان مواد پرتوزا را در در محیط آبی اندازه گیری، و بصورت بر خط به تهران ارسال میکند و هر گونه تغییزات زا در آب در خصوص مواد پرتو زا را میتونه بصورت مستمر هم پایش بکنه و هم گزارش بکند.
وی تصریح کرد: در کنار این تجهیزات ما دستگاه پایش هوا را هم نصب کردیم و این دستگاه هم در نوع خودش در کشور اولین دستگاه است که انشالله در ۱۰ ایستگاههای مختلف کشور نصب خواهند شد که با نمونه گیری از هوا میتوانیم میزان ذرات مختلف در هوا را هم اندازه گیری بکنیم و پایش بکنیم.
مدیرکل نظارت محیطی. پایش و فوریتهای پرتوی مرکز نظام ایمنی هستهای کشور گفت: با افتتاح این سامانه و سایر سامانهها پایش پرتوی بر خط در آینده نزدیک. علاوه بر استقرار شبکه گسترده و بروز پایش پرتوی بر خط در کشور. گامی مهم در راستای ماموریت مرکز گه همان حصول اطمینان از حفاظت مردم. محیط زیست و نسلهای آینده در برابر اثرات پرتو است، برداشته شود.
سعید شهند مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی نیز گفت: این اتفاق در راستای تعاملات و همکاریهای بین بخشی در راستای حفاظت از محیط زیست کشور و بالاتر از آنحفاظت از سلامت و تندرستی مردمان کشور اتفاق افتاد.
در سال اینده ۴ سامانه دیگر با الویت پایش آبهای مرزی در مکانهای تعیین شده نصب خواهد شد.
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