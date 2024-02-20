به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی درباره تصمیم محدود کردن ورود فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و قدس اشغالی به مسجد الاقصی در ماه مبارک رمضان مدعی شد که این اقدام برای برقراری آرامش در قدس اشغالی ضروری است.

بن گویر افزود: پیش‌بینی می‌شد که عرصه تحولات اسرائیل با توجه به قرار داشتن در وضعیت جنگی مشتعل شود، اما «سیاست دست قوی» آرامش را برقرار و صلح را حفظ می‌کند.

این وزیر صهیونیست همچنین گفت که فشار نظامی راه حل بازگرداندن اسرای اسرائیلی از غزه است و نیازی به اعزام «دیوید بارنیا» رئیس سرویس اطلاعات خارجی (موساد) با هدف درخواست کمک از کشورهای جهان برای بازگرداندن آنها نیست.

این ادعاهای وزیر جنجالی کابینه نتانیاهو در حالی است که پس از پنج ماه از آغاز تجاوز به نوار غزه و به اذعان خود محافل صهیونیستی، تل‌آویو موفق به محقق ساختن هیچ یک از اهداف اعلام شده در تجاوز به غزه نشده است.