محدودیت ترافیکی آخر هفته اعلام شد

سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعلام محدودیت‌های ترافیکی چهارشنبه ۲ اسفند ماه الی شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه به تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ الی ساعت ۶ صبح روز دوشنبه به تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی افزود: همچنین تردد موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

سرهنگ شیرانی گفت: اعمال محدودیت قطعی تردد خودروهای سواری در محور کندوان روز پنجشنبه به تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۲ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه از ساعت ۰۸:۳۰ از مرزن‌آباد به سمت تهران انسداد به صورت کامل اعمال می‌شود همچنین از ساعت ۱۰ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) یکطرفه اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: از ساعت ۲۳ یکطرفه اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دوطرفه می‌شود.

سرهنگ شیرانی بیان داشت: روز یکشنبه به تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۲ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۱ از ابتدای آزادراه تهران-شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود همچنین از ساعت ۱۲ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) ممنوعیت تردد اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: از ساعت ۱۴ از مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه اجرا می‌شود و از ساعت ۲۴ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دوطرفه می‌شود.

سرهنگ شیرانی اظهار داشت: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد، بوده ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند از ساعت ۰۹:۰۰ از میدان امیر کبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از پیش بینی اعمال محدودیت تردد در صورت پر حجم بودن ترافیک خبر داد و گفت: در صورت پرحجم بودن تردد و اعلام مأمورین پلیس راه در محل، روز چهارشنبه به تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع بوده و از ساعت ۱۷ الی ۲۴ از پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به مقصد چالوس به صورت یکطرفه خواهد بود.

وی ادامه داد: محدودیت تردد برای وسایل نقلیه در محور مذکور از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روزهای جمعه، شنبه و دوشنبه ۴ و ۶ و ۷ اسفند ۱۴۰۲، از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران-شمال اعمال ممنوعیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود همچنین از ساعت ۱۵ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس انسداد کامل اعمال می‌شود.

سرهنگ شیرانی گفت: از ساعت ۱۷ از مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه اجرا می‌شود و از ساعت ۲۴ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن‌آباد مسیر دوطرفه می‌شود.

وی ادامه داد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد، بوده ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند از ساعت ۱۲:۰۰ از میدان امیر کبیر به سمت چالوس ممنوع است.

سرهنگ شیرانی در خصوص محدودیت تردد در محور هراز گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأمورین پلیس راه محدودیت یک‌طرفه مقطعی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و یکشنبه به تاریخ‌های ۲ و ۳ ک ۴ و ۶ اسفند به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بلعکس انجام خواهد شد.

وی در خصوص تردد وسایل نقلیه سنگین (به استثنا حاملین مواد سوختی و یا فاسدشدنی) گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است همچنین تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است و تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تاریخ‌های ۲ و۳ اسفند از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه تاریخ‌های ۴ و ۵ و ۶ از محور هراز ممنوع است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت: تردد کلیه کامیون‌ها و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تاریخ‌های ۲ و ۳ اسفند و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز یکشنبه تاریخ ۶ اسفند از محور قدیم رشت – قزوین و بلعکس ممنوع است. همچنین تردد کلیه کامیون‌ها و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تاریخ‌های ۲ و ۳ اسفند و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز یکشنبه تاریخ ۶ اسفند از محور آستارا – اردبیل و بلعکس ممنوع می‌باشد.

وی در پایان در خصوص محدودیت تردد در محور قم‌گفت: تردد کلیه تریلر و کامیون‌ها و کامیونت به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ روز شنبه تاریخ ۵ اسفند تا ساعت ۱۸:۰۰ روزیکشنبه تاریخ ۶ اسفند از محور قدیم کاشان – قم وبالعکس ممنوع است و مسیر جایگزین آزادراه قم – کاشان می‌باشد.