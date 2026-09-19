هشدار امنیتی سفارت چین به شهروندان خود در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی سی تی وی، سفارت چین در عربستان سعودی امروز شنبه با صدور بیانیه ای، به شرکت‌ های چینی و شهروندان این کشور در عربستان یادآوری کرد که تدابیر امنیتی و حفاظتی خود را بیش از پیش تقویت کنند.

در بیانیه صادره از سوی سفارت چین در عربستان در این ارتباط آمده است: از شامگاه ۱۸ سپتامبر (جمعه) تا ساعات اولیه روز ۱۹ سپتامبر، مقامات عربستان هشدارهای امنیتی پیاپی برای مناطقی از جمله ریاض، جده، الحریق، ابها، العلا، جازان، ینبع، خمیس مشیط، طائف و جزایر فرسان صادر کردند و گزارش‌هایی مبنی بر وقوع انفجار در چندین نقطه دریافت شد.

بیانیه سفارت چین در عربستان اضافه کرد: سفارت و کنسولگری‌ های چین در عربستان سعودی بار دیگر به شرکت‌های چینی یادآوری می‌کنند که به محض دریافت هشدار، طبق دستورالعمل‌ های مربوطه، اقدامات ایمنی فوری را اتخاذ نمایند. از تصویربرداری از عملیات نظامی و انتشار اطلاعات تأیید نشده خودداری کنید. مسافرانی که قصد سفر هوایی دارند، برای جلوگیری از بروز اختلال در برنامه سفر خود، باید ارتباط مستمر با شرکت‌های هواپیمایی را حفظ کنند.

این در حالیست که ارتش و مبارزان یمنی به منظور دفاع از کشورشان مقابل متجاوزان سعودی، نقاط نظامی مهمی از عربستان را مورد حملات خود قرار دادند.