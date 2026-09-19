۱۵۰ میلیارد تومان برای تجهیز و پشتیبانی مدارس گلستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری عصر شنبه در آیین توزیع تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس شهرستان آق‌قلا اظهار کرد: آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی از ماه‌ها قبل آغاز شده و مجموعه آموزش و پرورش استان تلاش کرده است زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز برای بازگشایی مدارس را فراهم کند.

وی افزود: در نخستین مرحله تجهیز مدارس، دو هزار و ۷۰۰ بسته ورزشی و یک هزار و ۸۰۰ بسته بهداشتی با اعتباری حدود ۱۵ میلیارد تومان تهیه و به مدارس استان ارسال شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: مدارس عشایری و مناطق روستایی نیز در اولویت تأمین تجهیزات قرار گرفته‌اند و در مرحله نخست حدود پنج میلیارد تومان برای تجهیز این مدارس اختصاص یافته است.

نظری با اشاره به نیاز هنرستان‌ها به تجهیزات تخصصی اظهار کرد: حدود ۹۰ میلیارد تومان نیز برای تأمین تجهیزات حوزه آموزش و هنرستان‌های استان اختصاص یافته که بخشی از نیازهای این مراکز را پوشش می‌دهد.

وی مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای تجهیز و پشتیبانی مدارس گلستان را حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تلاش شده است توزیع امکانات با اولویت مدارس و دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار انجام شود.

اجرای طرح بهسازی در ۵۱۸ مدرسه

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح، ۵۱۸ مدرسه و ۲۹۸ کلاس درس در زمینه رنگ‌آمیزی، مرمت، بهسازی، زیباسازی حیاط و دیوارها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

نظری افزود: ۲۶۷ گروه جهادی در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند و حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای اقدامات پیش‌بینی شده است که بخشی از آن از محل تفاهم‌نامه‌ها و بخشی با مشارکت خیرین تأمین می‌شود.

پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه مهر

وی با اشاره به روند آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید گفت: بیش از ۹۵ درصد فرآیندهای پروژه مهر در گلستان انجام شده و سازماندهی نیروی انسانی نیز با هدف جلوگیری از تشکیل کلاس‌های بدون معلم در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: تلاش شده است مشکلات اقتصادی مانع حضور دانش‌آموزان در چرخه تعلیم و تربیت نشود و همه ظرفیت‌های استان برای آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه به کار گرفته شود.

نظری با اشاره به مشارکت حدود ۲۵ هزار معلم گلستانی در فرآیندهای آموزشی سال گذشته اظهار کرد: امتحانات نهایی و رسیدگی به اعتراضات نیز با تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان به پایان رسید و اکنون تمرکز اصلی بر آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید است.

وی درباره وضعیت کتاب‌های درسی نیز گفت: تاکنون بیش از ۹۸ درصد دانش‌آموزان گلستان ثبت سفارش کتاب‌های درسی را انجام داده‌اند و حدود ۷۰ درصد کتاب‌ها نیز به مدارس منتقل شده است؛ تلاش می‌شود باقی کتاب‌ها نیز پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار مدارس قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به برنامه آغاز سال تحصیلی به شکل حضوری گفت: مقدمات لازم برای بازگشایی مدارس فراهم شده و سال تحصیلی جدید از اول مهرماه به صورت ۱۰۰ درصد حضوری آغاز خواهد شد.