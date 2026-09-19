صدور موافقت اصولی تأسیس «صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت»

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وپنجمین جلسه شورای ملی تأمین مالی با حضور حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برگزار شد و در جریان این نشست، طرح تأسیس «صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت» مورد بررسی قرار گرفت و موافقت اصولی تأسیس این صندوق اخذ شد.

تشکیل این صندوق یکی از ابتکارهای شرکت ملی نفت ایران برای رفع یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تأمین مالی طرح‌های بالادستی، یعنی تأمین وثایق و تضامین مورد نیاز شرکت‌های ایرانی در بازار پول و سرمایه به شمار می‌رود. بررسی‌های انجام‌شده در فرآیند طراحی صندوق نشان می‌دهد که محدودیت شرکت‌های اکتشاف و تولید و پیمانکاران داخلی در تأمین تضامین مورد مطالبه بانک‌ها و نهادهای مالی، از موانع اصلی تجهیز منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت است.

بر همین اساس، صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با سرمایه ۳۰۰ میلیون یورو طراحی شده و تأسیس آن مستند به جزء «الف» ماده ۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است که امکان ایجاد صندوق‌های تضمین از سوی اشخاص حقوقی را فراهم کرده است. هدف اصلی صندوق، تسهیل تأمین وثایق و ضمانت‌های مورد نیاز شرکت‌های ایرانی و در گام بعد، کمک به تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز عنوان شده است.

یکی از ویژگی‌های مهم این صندوق، ترکیب متنوع و کم‌سابقه سهامداران آن است. صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با مشارکت ۲۰ سهامدار شامل پنج بانک تجاری کشور، ۱۰ شرکت اکتشاف و تولید ایرانی، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت ایران، بورس انرژی ایران، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و سازمان منطقه آزاد کیش تأسیس خواهد شد. براساس ساختار پیش‌بینی‌شده، بانک‌ها، شرکت‌های اکتشاف و تولید، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران بخش عمده سرمایه صندوق را تأمین می‌کنند.

حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در بیست‌وپنجمین جلسه شورای ملی تأمین مالی و پیگیری اخذ موافقت اصولی این صندوق، بیانگر اهمیت راهبردی ایجاد زیرساخت‌های نوین ضمانت و تأمین مالی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و تقویت ظرفیت شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه‌های بالادستی است.

با توسعه نقش شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی در سال‌های اخیر و واگذاری بخش بیشتری از مسئولیت توسعه و بهره‌برداری میدان‌های نفت و گاز به این شرکت‌ها، دسترسی به منابع مالی و به‌ویژه امکان ارائه تضامین معتبر به بانک‌ها و بازار سرمایه، به یکی از الزامات اصلی افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تبدیل شده است. طرح تأسیس صندوق تضمین، پاسخی نهادی به همین نیاز و حلقه‌ای مکمل در زنجیره تأمین مالی پروژه‌های بالادستی محسوب می‌شود.

دامنه فعالیت پیش‌بینی‌شده برای صندوق نیز گسترده است و صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز با اولویت بخش بالادست را دربر می‌گیرد؛ از جمله ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام تعهد، پیش‌پرداخت، انتشار اوراق در بازار سرمایه، ضمانت تأمین مالی خارجی، ضمانت فعالیت‌های فناورانه و جسورانه و دیگر ابزارهای تضمین.

ذی‌نفعان این صندوق نیز شرکت‌های سرمایه‌گذار، پیمانکار و بهره‌بردار فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهند بود و در سوی دیگر، بانک‌ها، بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی به‌عنوان نهادهای وثیقه‌پذیر می‌توانند از ظرفیت ضمانت‌های صادرشده از سوی صندوق بهره‌مند شوند.

پیش از این، مجمع مؤسس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شده بود و با تصویب و امضای اسناد مربوط، فرآیند اخذ مجوز، ثبت و آغاز فعالیت صندوق وارد مرحله اجرایی شده بود. اخذ موافقت اصولی در شورای ملی تأمین مالی، گام دیگری در تکمیل فرآیند راه‌اندازی این نهاد تخصصی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت آن به شمار می‌رود.