به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد علی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از خبرگزاریهایی که اخبار فرهنگی و اخبار نماز جمعه را به خوبی منعکس میکند، خبرگزاری مهر است.مسؤول خبرگزاری مهر در استان آذربایجان شرقی خارج از وظیفه سازمانیشان کارهایی برای ما انجام دادند که فراموش شدنی نیست. بنده در نماز جمعه معمولاً اکثر خطبههای نماز جمعه را به بحث خانواده اختصاص میدهم. ایشان برای ترویج این مطالب و رسانش کلیپهای صحبتها زحمات زیادی کشیدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه میزان حوزه فرهنگ در کار رسانهای مغفول مانده و رسانهها در قبال فرهنگ دینی چه وظیفهای دارند گفت: ما در حوزه فرهنگ هرچقدر کار کنیم جا دارد. مقام معظم رهبری بسیار دوراندیش هستند و حدود سی سال قبل تهاجم فرهنگی را مطرح کردند بعد شبیخون فرهنگی را مطرح کرده و سپس عملیات روانی را عنوان داشتند و بعد از آن بیاناتی پیرامون جنگ نرم و نفوذ را بیان داشتند. این حکایت از تسلط ایشان به امور فرهنگی و حکایت از دور اندیشی در خصوص مسائل فرهنگی دارد. کما اینکه در خصوص مسائل اقتصادی هم همین کار را انجام دادند و ده سال است شعار سال را بحث اقتصادی مطرح میکنند.
امام جمعه تبریز اضافه کرد: این جنگ نرم یکی از خطرناکترین جنگهای ما است چرا که در جنگ سخت ما دشمن را میبینیم ولی جنگ نرم این چنین نیست بدون سرو صداست. در یک اتاق و خانه معمولی اتفاق میافتد.جنگ نرم خصوصیتش این است که آرام و بدون سر و صداست. ما باید به گسترش فعالیتهای فرهنگی بپردازیم. امروز تبلیغات سنتی هم جواب نمیدهد و ما باید از ابتکارات و فناوریها و نو آوری ها و تجهیزات به روز برای تبلیغ اسلام و دین استفاده کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه نماز جمعه یک رسانه زنده و مستقیم است و از این تریبون برای کشیده شدن نسل جوان و نوجوان باید استفاده شود، گفت: نماز جمعه بهترین مکان برای جذب جوانان است. ما باید اداره نماز جمعه را به جوانان بدهیم. مکبر و مؤذن و قاری قرآن دانش آموز و دانشجو باشد. سخنران قبل از خطبه میتواند دانشجو و دانش آموز باشد و این امر یکی از راههای جذب نوجوانان به نماز جمعه است.
وی ادامه داد: ما ائمه جمعه باید در میان مردم باشیم. من خودم معمولاً در نماز جمعه از همان دری وارد مصلی نماز جمعه میشوم که مردم میآیند و در مسیر سیل جوانان و نوجوانانی هستند که صحبت میکنند، عکس یادگاری میگیرند و یا حرفهایشان را مطرح میکنند.آموزش و پرورش هم میتواند نقش مهمی در جذب جوانان به نماز جمعه داشته باشد آموزش و پرورش با ستادهای نماز جمعه همراه باشند تا کارهای ارزندهای انجام دهند. همچنین صدا و سیمای هر استان نقش مهمی در جذب جوانان به نماز جمعه دارد.
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