مبارزان مقاومت فلسطین مواضع نظامیان صهیونیست را درهم کوبیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گردان‌های المجاهدین اعلام کرد که نیروها و ادوات جنگی نظامیان رژیم صهیونیستی را در جنوب شرق غزه با راکت‌های کوتاه برد هدف قرار داده است.

از سوی دیگر شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در کمین سخت مقاومت در خان یونس در جنوب نوار غزه گرفتار شدند.

بر اساس این گزارش، مبارزان مقاومت خانه‌ای را که نظامیان اشغالگر در داخل آن پناه گرفته بودند، با آر پی جی هدف قرار دادند.

این رسانه صهیونیست اذعان کرد: عملیات نجات نیروهای اسراییلی گرفتار شده در کمین مقاومت با سختی زیادی همراه بوده است.

همزمان منابع وابسته به رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ۳ بالگرد رژیم صهیونیستی اقدام به انتقال کشته‌ها و مجروحان این عملیات کردند.

از سوی دیگر منابع فلسطینی از درگیری شدید مبارزان مقاومت فلسطین با نظامیان رژیم صهیونیستی در خیابان هشتم و صلاح الدین در شرق محله الزیتون در شرق غزه خبر دادند.