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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۲۱

هفته بیستم لیگ دسته اول؛

«خیبر» و «چادرملو» همچنان بدون رقیب/ توقف سایپا برابر فجر

«خیبر» و «چادرملو» همچنان بدون رقیب/ توقف سایپا برابر فجر

تیم های خیبر خرم آباد و چادرملو اردکان در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال موفق شدند برابر رقیبان خود به برتری برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز سه شنبه با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف کشور آغاز شد و در مهمترین دیدارها خیبر خرم آباد موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد مس سونگون عبور کند و چادرملو هم با نتیجه یک بر صفر برابر مس شهر بابک به برتری رسید.

با این نتایج تیم‌های مدعی خیبر خرم آباد و چادرملو همچنان به مبارزه برای کسب قهرمانی ادامه می‌دهند و در جدول رده بندی لیگ دسته اول، چادرملو با ۴۷و خیبر خرم آباد با ۴۶ امتیاز اول و دوم هستند. فجر سپاسی و نفت مسجد سلیمان با ۳۸ و سایپا با ۳۵ امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم قرار دارند.

نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

* خیبر خرم آباد ۲ - مس سونگون صفر

* مس شهر بابک صفر - چادرملو اردکان یک

* فجر سپاسی یک - سایپا یک

* استقلال آبی پوش ملاثانی یک - داماش گیلان یک (در حال برگزاری تا دقیقه ۷۰)

کد مطلب 6033018

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