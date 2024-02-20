«خیبر» و «چادرملو» همچنان بدون رقیب/ توقف سایپا برابر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز سه شنبه با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف کشور آغاز شد و در مهمترین دیدارها خیبر خرم آباد موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر از سد مس سونگون عبور کند و چادرملو هم با نتیجه یک بر صفر برابر مس شهر بابک به برتری رسید.

با این نتایج تیم‌های مدعی خیبر خرم آباد و چادرملو همچنان به مبارزه برای کسب قهرمانی ادامه می‌دهند و در جدول رده بندی لیگ دسته اول، چادرملو با ۴۷و خیبر خرم آباد با ۴۶ امتیاز اول و دوم هستند. فجر سپاسی و نفت مسجد سلیمان با ۳۸ و سایپا با ۳۵ امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم قرار دارند.

نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

* خیبر خرم آباد ۲ - مس سونگون صفر

* مس شهر بابک صفر - چادرملو اردکان یک

* فجر سپاسی یک - سایپا یک

* استقلال آبی پوش ملاثانی یک - داماش گیلان یک (در حال برگزاری تا دقیقه ۷۰)