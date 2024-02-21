ارسال کمک نظامی ۶۸۰ میلیون دلاری سوئد به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سوئد پانزدهمین بسته بزرگ کمک نظامی به ارزش ۶۸۰ میلیون دلار را به اوکراین ارسال خواهد کرد.
در همین ارتباط نیز، «پل جانسون»، وزیر دفاع سوئد گفت، پانزدهمین بسته بزرگ کمک نظامی خود به ارزش حدود ۶۸۰ میلیون دلار را به اوکراین ارسال خواهد کرد.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا روز سهشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که تحریمهای ضد روسیه را تا ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ تمدید میکند
در این بیانیه آمده است: «اقدامات محدودکننده مندرج در تصمیم (CFSP) ۲۰۲۲/۲۶۶ باید برای ۱۲ ماه دیگر و تا ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ تمدید شوند.
اتحادیه اروپا در اواسط ژانویه ۲۰۲۴ بحث سیزدهمین بسته تحریمهای ضد روسیه را آغاز کرد.
اواسط بهمنماه خبرگزاری آلمان (dPa) اعلام کرد که سیزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه که همزمان با دومین سالگرد آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین اعمال خواهد شد، شامل ممنوعیت واردات نخواهد شد.
این بسته تحریمی جدید که در حال آمادهشدن است و پیشبینی میشود تا ۲۴ فوریه (سالگرد آغاز جنگ در اوکراین) مورد توافق قرار گیرد، طبق گزارشها ۲۰۰ نهاد و شخص دولت روسیه را هدف قرار میدهد، اما شامل هیچ «نام بزرگ» نخواهد شد.
گرچه بسته تحریمی جدید ظاهراً نشان دهنده «گسترش قابل توجه» فهرست افراد و شرکتهای تحریم شده است که داراییهای آنها در اتحادیه اروپا مسدود میشود، خبرگزاری رویترز قبلاً به نقل از یک دیپلمات اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده گزارش داده بود که مجموعه اقدامات محدودکننده جدید شامل هیچ نام بزرگی نخواهد بود.
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