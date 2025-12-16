خدادادی:۱۸ محکوم زن توسط خیرین اردبیلی مقیم تهران آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدادادی صبح سه شنبه در مراسم آزاد سازی زندانیان مالی زن استان اردبیل، اظهار کرد: دومین مراسم آزاد سازی زندانیان مالی زن با حضور خیرین اردبیلی مقیم پایتخت در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) تهران برگزار شد.

وی در این مراسم ضمن برشمردن فضائل و مناقب حضرت فاطمه زهرا (س) و با اشاره به اهتمام آن الگو و اسوه زنان عالم در رسیدگی به نیازمندان، ایتام و فقرا، افزود: به یمن این مراسم معنوی زمینه آزادی ۱۸ نفر محکوم زن با مبلغ محکومیت بیش از یکصد میلیارد ریال فراهم شده است.

معاون قضائی و نایب رئیس ستاد دیه استان اردبیل گفت: امسال با مشارکت مردم و خیرین استان اردبیل حدود ۳۰۰ نفر محکوم مالی با مبلغ محکومیت هشتصد میلیارد تومان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود باز گشتند.