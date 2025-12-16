  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

خدادادی:۱۸ محکوم زن توسط خیرین اردبیلی مقیم تهران آزاد شدند

اردبیل- معاون قضایی دادگستری استان اردبیل گفت:زمینه آزادی ۱۸ نفر محکوم زن با مبلغ محکومیت بیش از یکصد میلیارد ریال توسط خیرین اردبیلی مقیم تهران فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدادادی صبح سه شنبه در مراسم آزاد سازی زندانیان مالی زن استان اردبیل، اظهار کرد: دومین مراسم آزاد سازی زندانیان مالی زن با حضور خیرین اردبیلی مقیم پایتخت در مسجد حضرت رسول اکرم (ص) تهران برگزار شد.

وی در این مراسم ضمن برشمردن فضائل و مناقب حضرت فاطمه زهرا (س) و با اشاره به اهتمام آن الگو و اسوه زنان عالم در رسیدگی به نیازمندان، ایتام و فقرا، افزود: به یمن این مراسم معنوی زمینه آزادی ۱۸ نفر محکوم زن با مبلغ محکومیت بیش از یکصد میلیارد ریال فراهم شده است.

معاون قضائی و نایب رئیس ستاد دیه استان اردبیل گفت: امسال با مشارکت مردم و خیرین استان اردبیل حدود ۳۰۰ نفر محکوم مالی با مبلغ محکومیت هشتصد میلیارد تومان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود باز گشتند.

