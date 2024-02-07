به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی نوشت: از تاریخ ۷ اکتبر یعنی آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون اقدامات وحشیانه عناصر اشغالگر علیه اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، زندان‌های رژیم صهیونیستی تبدیل به یک جهنم واقعی شده که انواع و اقسام شکنجه‌ها در آن‌ها اعمال می‌شود. این در حالی است که نهادهای حقوقی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده و شکنجه‌های جاری در این زندان‌ها به شدت از دید رسانه‌ها پنهان می‌ماند.

تعدادی از اسرای فلسطینی آزاد شده در خصوص این شکنجه‌ها می‌گویند: بعد از بازداشت به مدت ۲ روز به مکان نامعلومی منتقل شده و به صورت وحشیانه توسط اشغالگران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

این اسرا توسط زندانبانان خود با شوک الکتریکی مورد شکنجه قرار گرفته و از دسترسی به آب آشامیدنی محروم بودند.

در گزارش الاخبار آمده است: بر اساس آنچه که اسرای فلسطینی روایت کرده اند عناصر صهیونیست آب آشامیدنی زندانیان را به وسیله خاک و خاروخاشاک آلوده می‌کنند به طوری که دیگر قابل شرب نیست. سلول‌های این اسرا مملو از حشرات بوده و در یک سلول ده‌ها اسیر نگه داری می‌شوند.

از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی، اسرای فلسطینی حق هواخوری نداشته و در طول روز نور خورشید را نمی‌بینند. برق این زندان‌ها نیز قطع است. وعده‌های غذایی که به اسرا داده می‌شود بسیار کم بوده و از لحاظ کیفیت به قدری نامطلوب است که بسیاری از زندانیان دچار بیماری‌های گوارشی شده اند.