۳۵ بیمارستان و بیش از ۱۰۰ واحد درمانی در غزه از کار افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه حمدان سخنگوی جنبش حماس در نشست خبری خود در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران گفت: رسانهها در کنار ما به مقاومت کمک کردند. جامعه رسانهای ۱۲۰ شهید تقدیم مقاومت کرد. امروز رسانههایی که روایت دشمن صهیونیستی را انجام دادند دو شکست در میدان و اعتبار را به دشمن تحمیل کردند؛ آنها در تحمیل رنج مردم فلسطین که موجب نسلکشی مردم آن میشود، شریک شدند.
وی افزود: چگونه رسانهها از جنایتهای اسرائیل حمایت میکنند؟ در حوزه وضعیت انسانی باید بگویم که به دلیل تخریبی که اسرائیلیها ایجاد کردند ۳۵ بیمارستان در غزه از کار افتادند. بیش از ۱۰۰ واحد درمانی و بهداشتی که برای مردم خدمات ارائه میکرد، از بین رفته است. رفح شهری است که فقط ۲۰۰ هزار نفر ظرفیت نیروی انسانی دارد و یک میلیون و ٢٠٠هزار فلسطینی آنجا هستند.
سخنگوی جنبش حماس در ادامه گفت: ملت ما با این شرایط پایدار است و مقاومت میکند و ما شاهد حوادث در میدان هستیم و در طوفان الاقصی با تار و مار کردن ارتش صهیونیستی پیروزی را ثبت کرد و از نزدیک درگیر جنگ تنبهتن با دشمن هستند.
حمدان در پایان گفت: دهها تانک، دهها نفربر و خودروی نظامی از رژیم صهیونیستی تخریب شد و روبهرو خواهد شد و موضع ما ثابت است و مورد توافق ملی است که پایان کامل جنگ علیه ملت فلسطین که متضمن خروج و عقبنشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه است. کمکرسانی به مردم غزه و بازسازی غزه و تبادل اسرا اینها مسائل اصلی است که خواستههای طرف فلسطینی است و ما ملتزم به آن هستیم و دشمن تلاش میکند با مانورهای سیاسی از این درخواستها شانه خالی بکند.
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