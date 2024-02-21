برگزاری دو مانور پدافند غیرعامل در رگولاتوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حمیدرضا اعرابی دبیر کمیته پدافند غیرعامل رگولاتوری اعلام کرد: برابر برنامه‌ریزی‌های انجام شده در وزارت ارتباطات و همکاری خوب مناطق شمال و شمال غرب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مانور کشف و رهگیری سیگنال مزاحم با هدف آزمایش آمادگی و واکنش به موقع در صورت استفاده غیرمجاز از فضای فرکانسی کشور انجام شد.

وی افزود: به منظور اطمینان از پایداری برق رسانی تجهیزات شبکه در شرایط قطع جریان برق مانور پاور نیز با موفقیت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل رگولاتوری تعیین میزان آمادگی نیروهای عملیاتی در صورت وقوع قطع جریان برق و ارزیابی میزان آمادگی موجود در شرایط غیر مترقبه، آزمایش تجهیزات و افزایش آمادگی جهت مواجهه غیرقابل پیش‌بینی و ایجاد هماهنگی بین تیم‌های مختلف عملیاتی را از اهداف برگزاری مانور پاور عنوان کرد.

اعرابی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی "بررسی زیرساخت‌های موجود جهت ایجاد سیستم هشدار سریع" و "بررسی تخصصی پیوست پدافند غیرعامل و مدیریت بحران" از سایر برنامه‌های رگولاتوری در آینده نزدیک است.