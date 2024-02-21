ویژگی جدید کروم برای محافظت از شبکه رایانه های خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، گوگل کروم یکی مرورگرهای محبوب است که حدود 70 درصد سهام بازار را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل این مرورگر یکی از اهداف اصلی حملات سایبری است. گوگ با توجه به ریسک های موجود به طور مستمر سعی دارد ایمنی کروم را ارتقا دهد. این شرکت اکنون سرمایه گذاری سنگینی در بخش حریم خصوصی و امنیت کرده تا از کاربران آنلاین خود محافظت کند.

گوگل با توجه به آنکه هر وب سایتی ایمن نیست و یک کلیک ساده روی لینک می تواند فرد را در معرض هکرها قرار دهد، یک ویژگی جدید اعلام کرده که به حفاظت از دستگاه های متصل به شبکه خانگی از طریق کروم کمک می کند. شبکه خانگی یا HAN نوعی شبکه رایانه ای است که به ارتباط بین دستگاه‌های نزدیک به هم در یک خانه کمک می‌کند. این ویژگی وب سایت هایی را رصد می کند که سعی دارند به شبکه خانگی خصوصی فرد نفوذ کنند و از سوی دیگر به وب سایت های ایمن اجازه ورود به شبکه خانگی را می دهد.

نام این ویژگی «کنترل سفارسی برای دسترسی به شبکه از طریق درخواست های مرورگر»(Custom Network Access Controls for Browsing Requests) است و تأیید می‌کند که درخواست برقراری ارتباط با شبکه خانگی شما مربوط به کجا است و ایمن است یا خیر. از سوی دیگر، قابلیت مذکور دستگاه کاربر را بررسی می کند تا مطمئن شود که مجوز دسترسی به شبکه خانگی خصوصی شما را دارد. هم اکنون گوگل در اعتبار بخشی به وب سایت ها به عنوان یک منبع ایمن به توسعه دهندگان کمک می کند.

ویژگی جدید هنوز در بسیاری از نسخه های کروم ارائه نشده اما پیش بینی می شود در نسخه های کروم 123 یا 124 برای رایانه های دسک تاپ و دستگاه های اندروید ارائه شود. به طور خاص در محیط امروز که کانسپت خانه های هوشمند روز به روز به واقعیت نزدیک تر می شود و ابزارهای مختلف از جمله قفل در هوشمند هدف هکرها و سارقان قرار می گیرند، اقدام گوگل میزان ایمنی کاربران را افزایش می دهد.