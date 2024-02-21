به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نیروهای امنیتی استان کرکوک موفق شدند ۲ عنصر تروریست را طی یک عملیات ضدتروریستی در روز سه شنبه شناسایی و بازداشت کنند.

بر اساس این گزارش، ماموریت عناصر تروریست مذکور انتشار کلیپ‌های ویدیویی از اعضای داعش و اقدامات آن‌ها در عراق بود.

نیروهای امنیتی عراق بعد از مشاهده این کلیپ‌های ویدیویی که آرامش افکار عمومی در این کشور را هدف قرار گرفته بود یک تیم عملیاتی تشکیل داده و با فعالیت‌های اطلاعاتی عناصر دخیل در تولید این کلیپ‌ها را شناسایی و بازداشت کردند.

علاوه بر آن نیروهای امنیتی عراق در استان‌های بغداد، صلاح الدین، نینوا، الانبار، بصره و دیالی طی ۲ ماه گذشته موفق شده اند دست کم ۲۰ عنصر تروریست را که تحت پیگرد قرار داشتند بازداشت کنند.

این عناصر تروریست در جریان حمله داعش به برخی از منطقه‌های عراق دست به اجرای عملیات تروریستی زده بودند.

روز گذشته نیز نیروهای امنیتی عراق با همکاری نیروهای حشد شعبی موفق شدند یک عملیات ضدتروریستی در منطقه النعیمیه واقع در جنوب شهر فلوجه انجام دهند.

بر اساس این گزارش، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که در جریان این عملیات ضدتروریستی و تعقیب و گریز در جنوب شهر فلوجه ۲ تن از عناصر تروریست به هلاکت رسیدند.