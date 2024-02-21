افزایش ۱۷ برابری پهپادها و مهمات ارتش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه می‌گوید که تعداد پهپادهای مورد استفاده ارتش این کشور ۱۷ برابر افزایش یافته است.

شویگو دراین‌باره گفت: ما تعداد تانک‌ها را ۶ برابر و آنها را به‌روزرسانی کرده‌ایم. تعداد پهپادها نیز افزایش ۱۷ برابری داشته و این رقم برای گلوله توپخانه و جنگنده، ۱۷.۵ برابر است. گرچه کار پرچالشی داریم اما این افزایش قطعا اعتماد به نفس ما را افزایش خواهد داد.

به گفته وزیر دفاع روسیه، حدود ۵۴۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ با عقد قرارداد وارد ارتش این کشور شده‌اند؛ دستاوردی که مسکو را قادر ساخته است تا ۶ لشکر از نیروهای ذخیره تشکیل دهد.

وی افزود: امروز تمام این افراد، نیروهایی آموزش‌دیده و زبده هستند که ارتشی قوی را تشکیل می‌دهند. از آغاز سال جاری میلادی نیز ۵۰ هزار نفر دیگر به ارتش ملحق شدند و همچنان به شمار آنها اضافه می‌شود.

شویگو درباره تحولات جنگ اوکراین نیز با اشاره به ناکامی ارتش این کشور در رسیدن به خطوط دفاعی اولیه روسیه در جریان ضدحملات تابستانی کی‌یف، تاکید کرد: نیروهای روسیه با استفاده از تمام منابع از جمله نیروهای هوافضا، جنگنده‌های ارتش، چتربازان، نیروهای دریایی و تسلیحات نقطه‌زن، به طور روزانه، با دقت مشغول کار هستند زیرا باید وسایل نقلیه حامل تجهیزات نظامی و مهمات و همچنین مراکز آموزشی و تعلیم نیرو را از فواصل دور هدف قرار دهیم.

وی اضافه کرد: از این طریق، قدم به قدم اطمینان حاصل می‌کنیم که دشمن حتی از رسیدن به خطوط اولیه دفاعی ما ناکام می‌ماند. ضمن اینکه ناگفته نماند، دو لایه دفاعی دیگر هم بعد از خطوط اولیه وجود دارد.