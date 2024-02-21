۱۰۰ متر از شبکه فاضلاب اصفهان با روش «CIPP» نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی بومی سازی عملیات بازسازی شبکه‌های جمع آوری فاضلاب و انتقال تجارب، به اجرای یکصد متر نوسازی شبکه فاضلاب در اصفهان به روش نوین بدون ترانشه (CIPP) اشاره کرد و اظهار داشت: دانش بازسازی و نوسازی شبکه فاضلاب به روش نوین CIPP بومی‌سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه ۹ هزار کیلومتر طول شبکه جمع آوری فاضلاب در استان اصفهان است که بالغ بر چهار هزار کیلومتر آن در شهر اصفهان قرار دارد، افزود: قدمت بالای شبکه فاضلاب در استان اصفهان باعث شده که از سال‌های ۱۳۷۵ تاکنون به صورت متناوب شاهد حوادث شبکه فاضلاب باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ادامه داد: هم اکنون ۳۰۰ کیلومتر از چهار هزار کیلومتر شبکه فاضلاب اصفهان نیازبه اصلاح و بازسازی دارد این درحالی است که ۳۰ الی ۴۰ کیلومتر آن فوق بحرانی است و باید در اسرع وقت مورد بازسازی و نوسازی قرار گیرد.

اکبریان به استفاده از روش نوین در خصوص بازسازی شبکه فاضلاب در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۱ اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب با استفاده از فاینانس خارجی به روش نوین عملیاتی شد و ۱۰ کیلومتر شبکه اصلی به روش نوین بازسازی شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون با کمک شرکت های دانش بنیان، نوسازی شبکه فاضلاب در استان اصفهان عملیاتی شده است، تصریح کرد: استان اصفهان توانسته با کمک شرکت های دانش بنیان، نوسازی شبکه فاضلاب بدون ترانشه و به روش cipp و نوسازی منهول ها به روش نوین را در دستور کار خود قرار دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: انتظار می رود که آبفای استان در استفاده از فاز دوم فاینانس خارجی مورد حمایت قرار گیرد، تا بتوان از این طریق سریع تر شبکه فرسوده فاضلاب استان اصفهان نوسازی و بازسازی شود.

اکبریان به ایجاد سامانه دبی سنجی و باران سنجی در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: در اصفهان با کمک سامانه دبی و باران سنجی وقوع حوادث شبکه فاضلاب کاهش یافته و این در حالی است که ویدیو متری شبکه فاضلاب در اصفهان نیز در جلوگیری از وقوع حوادث در استان اصفهان بسیار موثر است.

وی همچنین به انجام عملیات GIS بر روی شبکه فاضلاب استان اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: از ۹ هزار کیلومتر شبکه فاضلاب استان اصفهان نقشه های هشت هزار و ۳۰۰ متر آن بصورت GIS موجود است که این امر نیز در مهار به موقع حوادث فاضلاب موثر است.