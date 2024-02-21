افزایش دستمزد زندانیان در سه سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم مطهرنژاد امروز در مراسم افتتاح کارخانه تولید دوچرخه در زندان قزل‌حصار درباره میزان حقوق زندانیان شاغل در کارخانه دوچرخه سازی گفت: سیاست بنیاد تعاون در سه سال اخیر افزایش حقوق و دستمزد زندانیان بوده است.

وی با بیان اینکه برخی زندانیان تمام ۲۲ روز کاری را در محل کار خود نیستند، گفت: هر کجا که مشاغل قابلیت اندازه‌گیری داشته باشد، حقوق کارمزدی پرداخت می‌کنیم و میانگین دستمزد پرداختی از ۳ میلیون تومان تجاوز کرده، اما این محدودیت را داریم که همانند کارگران بیرون از زندان به طور ۸ ساعته نمی‌توانیم از زندانیان شاغل در کارگاه‌ها استفاده کنیم.

مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور عنوان کرد: هیچ مانعی برای پرداخت دستمزد کامل زندانیان به خانواده‌شان وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه دوره‌های آموزشی برای زندانیان برگزار می‌کنیم، افزود: زندانیان با آموزش‌هایی که می‌بینند و بعد از آن در محیط کار خود، بسیار حرفه‌ای مشغول به‌کار می‌شوند و پس از آزادی از زندان با دریافت تسهیلات می‌توانند کارآفرین شوند.

مطهرنژاد با بیان اینکه ایجاد کارخانه نیاز به زیرساخت‌های لازم دارد، افزود: با توجه به اینکه هر استان چه ظرفیتی برای اشتغال زندانیان داشته باشد، دنبال کارآفرین در آن استان می‌گردیم.

وی گفت: بناست سرمایه‌گذار کارخانه موتورسازی در استان قم که اخیراً افتتاح شد، در استان‌های خراسان رضوی، تهران و فارس و اصفهان نیز خط تولید موتور با استفاده از ظرفیتی که ما در اختیارش قرار می‌دهیم، راه اندازی کند.

مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور عنوان کرد: به‌زودی در گرگان کارخانه نخ‌های پنبه‌ای و پارچه‌های گردباف را افتتاح می‌کنیم.

مطهرنژاد خاطرنشان کرد: هزینه تأمین زمین، سوله، انرژی و نیروی انسانی گران است، اما کارآفرینان می‌توانند همه این امکانات را در زندان‌ها با هزینه‌ای بسیار کم داشته باشند و به تولید محصولات خود مشغول شوند.

وی با اشاره به اینکه به همت بنیاد تعاون زندانیان کشور در ۴ استان چادرهای هلال احمر تولید می‌شود، گفت: میزان اشتغال مولد و غیر مولد زندانیان ۳۰ تا ۳۵ درصد است.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور با اشاره به اینکه هیچ تاکید و اجباری به کارآفرینان برای استفاده از برندمان را نداریم، گفت: هزار و ۲۵۰ فروشگاه حامی در زندان‌های کشور فعال است تا زندانیان مایحتاج خود را تأمین کنند و در زندان‌های دارای بالای ۵۰۰ نفر زندانی کترینگ مستقر کردیم و خدمات رفاهی را گسترش دادیم و خدمات پولی بانکی شأن را گسترش بخشیدیم.

وی گفت: سازمان زندان‌ها، بنیاد تعاون، انجمن‌های حمایت از زندانیان و ستاد دیه در امتداد قوه قضائیه با ایجاد اشتغال برای زندانیان، اسیب‌های اجتماعی را مدیریت می‌کنند.

مطهرنژاد با اشاره به تولید ۴۰ هزار پابند الکترونیک برای زندانیان گفت: در ۱۲ سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان برای آزادی زندانیان با کمک مردم و دولت خرج شده است.