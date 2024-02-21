به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیرة، حسین المعزی معاون وزیر خارجه یمن در کنفرانس مطبوعاتی ضمن واکنش به وتوی آمریکا در شورای امنیت علیه قطعنامه آتش بس در غزه تصریح کرد که آمریکا دشمن اصلی صلح و ثبات است.
وی ادامه داد که آمریکا مخالفت خود را با قطعنامه آتشبس در غزه اعلام کرد، در حالی که چند ساعت قبل از آن جو بایدن رئیس جمهور این کشور مدعی شد که به دنبال حفظ جان شهروندان است که این یک تناقض آشکار به شمار میرود.
وی ادامه داد که موضع آمریکا نشان میدهد که آنها خون و جان ملت فلسطین را بیاهمیت میدانند و این توهینی مستقیم به ۵۷ کشور اسلامی است که امروز باید مسوولیت خود را در این رابطه بپذیرند.
این مقام یمنی تصریح کرد: آمریکا در خصوص کشتیرانی در دریای سرخ نیز دروغ میگوید، ما بار دیگر تاکید میکنیم که دریای سرخ کاملاً امن است و هیچ تهدیدی از سوی یمن کشتییرانی در این منطقه را تهدید نمیکند. کشتیهای وابسته به سه طرف از کشتیرانی در دریای سرخ منع میشوند که همان آمریکا اسراییل و انگلیس هستند.
معاون وزیر خارجه یمن ادامه داد: تامین امنیت کشتیرانی دریای سرخ بدون صنعا اشتباه است و کسانی که چنین تصوری دارند، کاملاً اشتباه میکنند. آمریکا نمیتواند امنیت کشتیهای خود را تامین کند، این در حالی است که این کشتیها قبل از تجاوز به یمن به راحتی از دریای سرخ عبور میکردند.
المعزی تصریح کرد: طی هفته جاری ۲۸۳ کشتی در امنیت کامل از دریای سرخ عبور کردهاند، شرکتهای کشتیرانی متاسفانه فریب تبلیغات آمریکا را خوردهاند و عبور و مرور از دریای سرخ را به علت اقدامات آمریکا در نظامی سازی منطقه کاهش دادهاند.
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