به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حملههای ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به خاک یمن همچنان ادامه دارد و این ائتلاف بخشهای مختلف این کشور را مورد هجوم قرار میدهد.
منابع یمنی اعلام کردند که ائتلاف متجاوز آمریکایی- انگلیسی بار دیگر خاک یمن را هدف قرار داده است.
خبرنگار المسیره در «الحدیده» یمن گزارش داد که جنگندههای آمریکایی و انگلیسی منطقه «رأس عیسی» واقع در شهرستان «الصلیف» در استان «الحدیده» یمن را مورد هجوم قرار دادهاند.
بر اساس گزارشهای واصله این جنگندهها ۴ بار منطقه رأس عیسی را بمباران کردهاند.
هنوز جزئیات بیشتری در خصوص زیانهای مالی و شهیدان و زخمیهای احتمالی این حمله منتشر نشده است.
این در حالی است که کمی پیشتر سازمان تجارت دریایی انگلیس با صدور بیانیهای از وقوع انفجار و یک حادثه دریایی جدید در جنوب دریای سرخ خبر داد. سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: گزارشهایی مبنی بر وقوع انفجار در جنوب دریای سرخ و در فاصله ۴۰ مایلی از غرب الحدیده یمن دریافت کردهایم.
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