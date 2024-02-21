به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حمله‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به خاک یمن همچنان ادامه دارد و این ائتلاف بخش‌های مختلف این کشور را مورد هجوم قرار می‌دهد.

منابع یمنی اعلام کردند که ائتلاف متجاوز آمریکایی- انگلیسی بار دیگر خاک یمن را هدف قرار داده است.

خبرنگار المسیره در «الحدیده» یمن گزارش داد که جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی منطقه «رأس عیسی» واقع در شهرستان «الصلیف» در استان «الحدیده» یمن را مورد هجوم قرار داده‌اند.

بر اساس گزارش‌های واصله این جنگنده‌ها ۴ بار منطقه رأس عیسی را بمباران کرده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص زیان‌های مالی و شهیدان و زخمی‌های احتمالی این حمله منتشر نشده است.

این در حالی است که کمی پیش‌تر سازمان تجارت دریایی انگلیس با صدور بیانیه‌ای از وقوع انفجار و یک حادثه دریایی جدید در جنوب دریای سرخ خبر داد. سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: گزارش‌هایی مبنی بر وقوع انفجار در جنوب دریای سرخ و در فاصله ۴۰ مایلی از غرب الحدیده یمن دریافت کرده‌ایم.