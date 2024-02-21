«تروما» در انتزاع رنگ و بوم به «با» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری، نمایشگاه «تروما» متشکل از آثار انتزاعی سبا میرافضل است که روز جمعه ۴ بهمن ماه در گالری «با» افتتاح می‌شود.

آثار سبا میرافضل با نگاه به هنر انتزاعی و بیان مفهومی از تروما یا همان آسیب‌های گذشته شکل گرفته است.

این هنرمند تجسمی در استیتمنت نمایشگاهش نوشته است: «تغییرات لحظه‌ای و ناگهانی تو را از قالبت جدا می‌کند و به برهوتی از ناشناخته‌ها، دور از تمام معانی و مفاهیم، مثل تولدی دوباره پرتاب می‌کند. در این برزخ مثل کلاف سردرگم دور خودت می‌پیچی و بی‌صدا فریاد می‌زنی. پرتاب، فریاد بی‌صدا و آن ناگهانی که همه‌ این حالات را به همراه دارد، هرگز و هرگز رنگی مشخص ندارد و شاید هر بار رنگی تازه و شتابی ناگفتنی داشته باشد. این است آغاز گویش از انتزاع رنگ و بوم. آنچه در تو باقیست و از همان نقطه‌ نخست پتکی را بر قلب می‌کوبد، همان تروما.»

علاقه‌مندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ۴ تا ۱۸ اسفند ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به گالری «با» واقع در بلوار ارتش غرب، خیابان نخل، خیابان بهاران، بن بست نسترن، پلاک ۱، ساختمان مدرن پلازا، واحد ۶۰۲ و ۶۰۳ مراجعه کنند.