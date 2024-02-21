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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۱

افزایش سالن‌های آموزش تیراندازی درفنلاند پس از حمله مسکو به کی‌یف

افزایش سالن‌های آموزش تیراندازی درفنلاند پس از حمله مسکو به کی‌یف

یک رسانه فنلاندی مدعی شد که باتوجه به حمله روسیه به اوکراین و افزایش تمایل و تقاضای مردم فنلاند، دولت هلسینکی قصد دارد تا تعداد باشگاه‌های تیراندازی را در این کشور افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس‌اینسایدر، شرکت خدمات رسانه‌ای «Yle» فنلاند مدعی شد که به‌دنبال حمله روسیه به اوکراین، تمایل مردم فنلاند به آموختن تیراندازی افزایش پیدا کرده است و در نتیجه دولت هلسینکی قصد دارد تا باشگاه‌های تیراندازی را افزایش دهد.

فنلاند که با روسیه ۸۳۰ مایل مرز مشترک دارد، در ماه آوریل و در بحبوحه نگرانی‌های این کشور بر سر امنیت ملی پس از حمله مسکو به کی‌یف، به ناتو ملحق شد.

این رسانه فنلاندی مدعی شده است که مردم این کشور پس از حمله روسیه به اوکراین، بیشتر به مسائل دفاعی علاقه‌مند شده‌اند و شهروندان فنلاند که از حیث حضور در دوره‌های آموزش دفاعی افزایش دوبرابری داشته‌اند، بیشتر و بیشتر برای دریافت جواز حمل سلاح ثبت نام می‌کنند.

به ادعای این رسانه، از آنجا که سایر کاربران از جمله شکارچیان و پلیس‌ها هم از باشگاه‌های تیراندازی فعلی استفاده می‌کنند، به سالن‌های بیشتری در این کشور نیاز است. در حال حاضر حدود ۶۷۰ باشگاه تیراندازی در فنلاند وجود دارد. دولت این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ این رقم را به یک هزار باشگاه برساند.

کد مطلب 6033890

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