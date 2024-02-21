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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۸

فرمانده انتظامی شیراز اعلام کرد؛

دستگیری قاتل متواری در شیراز

دستگیری قاتل متواری در شیراز

شیراز-فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ۴۶ ساله پس از چند روز تلاش شبانه روزی توسط مأموران کلانتری "۱۳ عباسیه" این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در بیست و ششم بهمن‌ماه سال جاری در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران تحقیقات خود را آغاز و مطلع شدند که قاتل پس از درگیری با مقتول ۳۴ ساله متواری و به صورت کاملاً حرفه‌ای خود را از دید پلیس مخفی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز تصریح کرد: روز گذشته مأموران پلیس با اقدامات فنی موفق شدند مخفیگاه قاتل را در یکی از خیابان‌های شیراز شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ "شجاعی" با بیان اینکه قاتل در بازجویی اولیه اظهار داشت که به دلیل اختلافات شخصی با مقتول درگیر و با سلاح سرد آن را به قتل رساندم، گفت: متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

کد مطلب 6033900

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