دستگیری قاتل متواری در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در بیست و ششم بهمن‌ماه سال جاری در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران تحقیقات خود را آغاز و مطلع شدند که قاتل پس از درگیری با مقتول ۳۴ ساله متواری و به صورت کاملاً حرفه‌ای خود را از دید پلیس مخفی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز تصریح کرد: روز گذشته مأموران پلیس با اقدامات فنی موفق شدند مخفیگاه قاتل را در یکی از خیابان‌های شیراز شناسایی و وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ "شجاعی" با بیان اینکه قاتل در بازجویی اولیه اظهار داشت که به دلیل اختلافات شخصی با مقتول درگیر و با سلاح سرد آن را به قتل رساندم، گفت: متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.