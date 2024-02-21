علی قاسمزاده در بازدید از غرفه مهر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خبرگزاری مهر یک رویکرد مثبتگرای خوبی را در پیش گرفته است و یکی از خبرگزاریهایی است که بنده بازدید دارم.
وی در خصوص پروژههای کلان شهری اصفهان بیان کرد: در حوزه گردشگری تمرکز بر احیای بافتهای تاریخی است که از ۲ سال گذشته این اقدامات انجام و اولین محور تاریخی احیا شد.
شهردار اصفهان خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز تصمیم بر این است که تعدادی از محورهای تاریخی پیرامون اماکن تاریخی مانند مسجد امام (ره) و یا مسجد جامع با کمک مردم احیا کنیم و در معرض گردشگران داخلی و خارجی قرار دهیم.
وی در خصوص آلودگی اصفهان گفت: صنایع اطراف اصفهان در شعاع ۵۰ کیلومتری این شهر و همچنین منابع متحرک که حمل و نقل است، دو منبع آلودگی هوای اصفهان به شمار میرود و شهرداری برای رفع منشأ دوم میتواند ورود پیدا کند.
قاسم زاده تصریح کرد: توسعه حمل و نقل عمومی و حمل و نقل پاک راه حل اساسی رفع آلودگی هواست که ۶۰ درصد بودجه امسال و سال آینده به مسائل زیست محیطی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: از این ۶۰ درصد بودجهای که به محیطزیست اختصاص دارد، ۴۰ درصد آن بر توسعه حمل و نقل عمومی تمرکز دارد و در این حوزه نیز اولویت اول بر توسعه خطوط مترو و سپس توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یعنی اتوبوسهای شهری است که به لحاظ کیفی و کمی ارتقا داده شود.
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