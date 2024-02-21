دوازدهمین پویش کتاب قهرمان درباره زندگی شهید پورموسوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین پویش کتاب قهرمان با محوریت زندگینامه شهید سید رضا پورموسوی کار خود را آغاز کرد. این اثر با عنوان «زلال» نوشته لیلا محمدی توسط انتشارات سروش چاپ شده و با زبانی مستندگونه زوایای مختلف زندگی این شهید را بررسی میکند.
محتوای این کتاب بر اساس دستنوشتههای شهید پورموسوی بوده که بعد از شهادتش آشکار شده و نویسنده آنها را در قالب خاطرهداستان به تصویر کشیده است.
یکی از نکات قابلتأمل کتاب «زلال» این است که خاطرات آن راستیآزمایی شدهاند. به همین دلیل خاطراتی که با وقایع تاریخی متناقض بوده یا چهرهای غیرواقعی از شهید ارایه کرده یا بزرگنمایی غیرواقعی از شهید داشته یا با خاطرات مشترک راویان اصلی همخوانی نداشتهاند، از متن آن کنار گذاشته شده است.
شهید سیدرضا پورموسوی در بیستم بهمنماه ۱۳۴۵ شمسی در شهر دزفول به دنیا آمد. کودکیاش در جلسات قرآن و نوجوانیاش در آموزشها و اردوهای بسیج نوجوانان گذشت و با شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت. ابتدا بهعنوان امدادگر و بعد از آن تا زمان شهادت در عملیات والفجر ۱۰ در ارتفاع ریشن به تاریخ سوم فروردین ۱۳۶۷، همزمان با سالروز تولد حضرت عباس، دیدهبان لشکر هفت ولیعصر (عج) بود.
این دوره از پویش کتابخوانی کتاب قهرمان از امروز چهارشنبه ۲ اسفند آغاز شده و همراه با ۲۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی است.
علاقهمندان برای تهیه کتاب «زلال» و شرکت در پویش، میتوانند عدد ۶ را به ۹۰۰۰۹۸۲۵ ارسال کرده یا آن را از کتابفروشیهای سراسر کشور تهیه کنند.
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