به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، خسرو افشار، مدیرعامل شرکت ایرانیان تجهیز سینا در خصوص محصولات تولیدی این شرکت گفت: «این شرکت که حدود ۱۹ سال است که پروانه بهره برداری از وزارت صمت دارد و حدود ۱۷ سال پیش موفق به اخذ پروانه مستقل تولید از اداره تجهیزات وزارت بهداشت شده، نخستین تولید کننده هندپیس های جراحی در داخل کشور با کیفیت استاندارد و قیمت رقابتی است. تاکنون این قبیل ابزار و وسایل جراحی از طریق واردات به ویژه از کشورهایی چون آمریکا، آلمان و سوئیس تأمین می‌شد که به علت کمبود لوازم یدکی، فقدان نیروی متخصص برای تعمیر دستگاه و عدم ارائه خدمات پس از فروش، پزشکان و مراکز درمانی کشور با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه شده بودیم که با تولید این محصولات توسط شرکت ایرانیان تجهیز سینا (I.T.S) این مشکل برای همیشه برطرف شده است.

وی افزود: این محصولات و ضمائم قابل استریل آنها، در مقابل رطوبت و دما مقاوم بوده توسط بخار و فشار (اتوکلاو) در کوتاه‌ترین زمان استریل می‌شود. هندپیس های تولید شده توسط این شرکت جهت سهولت استفاده، قابل شارژ می‌باشند.

افشار ادامه داد: سختی و مقاومت ویژه استخوان به هنگام برش در عمل جراحی، نیازمند ابزار برشی است که بتواند با کمترین آسیب و بالاترین سرعت، استخوان را برش دهد. باید توجه داشت که ایجاد برش در برخی مواضع بی نهایت دردناک است به گونه‌ای که بیمار حتی در حالت بی هوشی احساس درد را با افزایش تپش قلب نشان می‌دهد. این مسئله بیانگر نقش مهم ابزار و وسایل مورد استفاده جهت انجام هرچه بهتر عمل جراحی است. ویژگی خاص فیزیکی اره و تیغه‌های تولید شده توسط این شرکت، تعدد و زاویه دنده‌ها می‌باشد. حرکت رفت و برگشت اره در فرکانسی خاص، کمترین درد، استرس و آسیب را در بدن بیمار ایجاد می‌کند. امید است محصولات تولیدی این شرکت (انواع اره جراحی، دریل جراحی، اره ارتوپدی و دریل ارتوپدی) با توجه به استفاده در مراکز درمانی و جلب رضایت بخش وسیعی از جامعه جراحان کشور، جایگزین مناسبی برای مشابه خارجی آن باشد.

وی با بیان این که این شرکت دو، سه پروژه جدید دارد که برای تکمیل شدن، نیاز به حمایت دارند، تصریح کرد: «یکی از آنها اره جناغ سینه با قدرت بسیار بالا و دوم میکرو فلزهایی است که برای جراحی‌های مغزی استفاده می‌شود. اگر از ما حمایت شود، قادر خواهیم بود کشور را کاملاً نسبت به این فلزهای مغزی و اره‌های جناغ سینه بی‌نیاز کنیم.»

افشار در خصوص حجم اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده توسط این شرکت عنوان کرد: در شرکت قریب به ۱۷ نفر به صورت ثابت مشغول به کار هستند و حدود ۴۵ نفر نیز فعالیت‌های برون سپاری را انجام می‌دهند. به عبارتی روی هم رفته حدود ۶۰ نفر در حال فعالیت در این مجموعه هستند.

این فعال حوزه صنعت در پایان در خصوص استفاده از حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: «ما برای تولید بیشتر و بهتر محصولات خود و به ویژه تکمیل این دو محصول و اخذ مجوز دانش‌بنیان نیاز به حمایت بیشتری داریم. البته منظور صرفاً حمایت مالی نیست، بلکه بیشتر روی حمایت‌هایی تاکید دارم که بتوانیم سطح دانش فنی خودمان را بالا ببریم.