نمایندگان ایران بر قله افتخار مسابقات بین المللی قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن بانوان همزمان با آئین اختتامیه امروز چهارشنبه دوم اسفند ماه اعلام شد.

در چهلمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در سه رشته برگزیدگان بدین شرح است:

برگزیدگان در رشته قرائت تحقیق آقایان:

رتبه نخست: هادی اسفیدانی از جمهوری اسلامی ایران

رتبه دوم: مصطفی برانون ازکشور تایلند

رتبه سوم: مصطفی علی از کشور هلند

برگزیدگان در رشته قرائت ترتیل آقایان:

رتبه نخست: محمدپور سینا از جمهوری اسلامی ایران

رتبه دوم: بلال الشیخ خالد از کشور سوریه

رتبه سوم: محمد مهدی عز الدین از کشور لبنان

برگزیدگان در رشته حفظ کل آقایان:

رتبه نخست: امید رضا رحیمی از جمهوری اسلامی ایران

رتبه دوم: برهان الدین رحیم اف از کشور روسیه

رتبه سوم: حذیفه قریشی از کشور الجزایر

همچنین در هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم بانوان در دو رشته برگزیدگان بدین شرح است:

برگزیدگان در رشته حفظ کل بانوان:

رتبه نخست: رؤیا فضایلی از جمهوری اسلامی ایران

رتبه دوم: میمونه بادغی از کشور نیجریه

رتبه سوم: نوریه جوریان ارغا از کشور اندونزی

برگزیدگان در رشته قرائت ترتیل بانوان:

رتبه نخست: عادله شیخی از جمهوری اسلامی ایران

رتبه دوم: عتیقه صهیمی از کشور سنگاپور

رتبه سوم: دعاء السعید از کشور عراق

همچنین در هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان در دو رشته برگزیدگان بدین شرح است:

برگزیدگان در رشته حفظ کل دانش آموزان دختر:

رتبه نخست: مهنا قنبری شیرذیلی از جمهوری اسلامی ایران

رتبه دوم: دیاتارا اند یه بوسو از کشور سنگال

رتبه سوم: میمونه منیر الزمان از کشور بنگلادش

برگزیدگان در رشته قرائت ترتیل دانش آموزان دختر:

رتبه نخست: اسماً فلکی از جمهوری اسلامی ایران

رتبه دوم: ریحانه مقدس از کشور افغانستان

رتبه سوم: زهرا تاغی الملطاشی از کشور عراق

برگزیدگان در رشته حفظ کل دانش آموزان پسر:

رتبه نخست: احمد بشیر از کشور بنگلادش

رتبه دوم: سید محمدصادق حسینی از جمهوری اسلامی ایران

رتبه سوم: عبدالله عبداللهی گیرایی از کشور نیجریه

برگزیدگان در رشته قرائت تحقیق دانش آموزان پسر:

رتبه نخست: مهدی اکبری زرین از جمهوری اسلامی ایران

رتبه دوم: محمد ابوبکر از کشور پاکستان

رتبه سوم: مشفق رحمان از کشور بنگلادش