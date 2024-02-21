هدف ما از برگزاری مسابقات ورزشی استعدادیابی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقات ورزشی شهر قهرمان با تشکر از تمام شرکت‌کنندگان ورزشی و نمایندگان مجلس و عوامل دیگر گفت: دومین سال است که با افتخار ما قهرمان شهر را با پیروزی جوانان خود پشت سر می‌گذاریم.



وی ادامه داد: ما مفتخر هستیم که در این مسابقات سال اول ۶۰۰ هزار نفر با هم رقابت کردند و امسال بیش از ۱ میلیون نفر با هم رقابت داشته‌اند.

زاکانی افزود: ما افتخار می‌کنیم که شاهد تلاش و کوشش سایر کلان شهرها و رقابت ۱۵ کلان‌شهر در این مراسم بزرگ هستیم.

شهردار تهران ادامه داد: همچنین خوشحال هستیم که مسوولیت‌های ورزش عمومی و مقدمه ورزش قهرمانی بر عهده شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: ایجاد زمینه رقابت جوانان باهم و زمینه استعدادیابی آن‌ها و ایجاد یک روحیه بشاش از اهدافی بود که به واسطه آن مسابقات شهر قهرمان به انجام رسید.

زاکانی بیان داشت: خوشبختانه ما مقدمات بین‌المللی کردن این مسابقات را با همکاری‌های وزیر ورزش و با حمایت شهرداری‌های سراسر کشور انجام داده‌ایم.