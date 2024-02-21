پیش بینی بیش از ۷۵۰ هزار اسکان برای زائران به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی نظری چهارشنبه ۲ اسفند در دوازدهمین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: با ارسال پیامک ضمن خوشامدگویی، اطلاعات سامانههای مورد نیاز زائران در سفر به مشهد مقدس ارسال همچنین پیامکهای رعایت ایمنی و ضرورت توقف و استراحت در مسیر نیز ارسال شود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه عملیات اجرایی خدمت به زائران نوروزی در استان خراسان رضوی از ۱۵ اسفند با برگزاری مانور خدمت آغاز خواهد شد، ادامه داد: همچنین قرارگاه خدمت به زائران شهر مشهد نیز در خیابان امام رضا (ع) فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی به پیشبینیهای صورت گرفته برای اسکان زائران اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۵۰ هزار اسکان رسمی، موقت و اضطراری برای زائران پیشبینی شده است.
اعلام نرخ هتلهای مشهد
حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: نرخ هتلهای مشهد را با دیگر شهرها و استانها بررسی کردیم که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، نرخ هتلهای مشهد پائینتر است و باید این مزیت را حفظ کنیم.
تشدید بازرسیها
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در این جلسه گزارشی از وضعیت کمیته اسکان ارائه کرد و گفت: بازرسی از مراکز اقامتی با بیش از ۱۰۰ بازرس آغاز شده و از ۱۵ اسفند نیز این بازرسیها تشدید خواهد شد.
سید جواد موسوی با اشاره به تاکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر ساماندهی سرویسهای بهداشتی افزود: ساماندهی و نظارت میدانی بر نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی جادههای استان اجرا شده است و در سه محور اصلی به مشهد تعداد ۱۷۰۰ چشمه سرویس بهداشتی فعال وجود دارد که پس از بازدیدهای میدانی، ساماندهی شدهاند.
وی تصریح کرد: همچنین ۱۲۶ نمازخانه و ۲۰ مسجد در این مسیرها فعال است که ۱۰ مسجد به صورت شبانه روزی فعال هستند.
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