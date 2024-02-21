هلاکت شماری از نظامیان صهیونیست به دست مبارزان قسام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) از عملیاتهای جدید خود علیه نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر داد.
مبارزان قسام موفق شدند گروهی از تکاوران ارتش رژیم صهیونیستی را که در خانهای در منطقه «الحاووز» در غرب شهر خانیونس سنگر گرفته بودند با گلوله «آر پی جی» هدف قرار داده و پس از درگیری با آنها ۴ نظامی صهیونیست را از نزدیکترین فاصله ممکن به هلاکت برسانند و دیگر نظامیان صهیونیست را نیز زخمی کنند.
۲ گروه دیگر از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی نیز که در ۲ خانه دیگر منطقه الحاووز سنگر گرفته بودند از سوی مبارزان قسام با گلوله ضدسنگر «تی بی جی» هدف قرار داده شدند. در این عملیات نیز شماری از نظامیان صهیونیست به دست مبارزان قسام به هلاکت رسیده و شمار دیگری نیز زخمی شدند.
گردانهای قسام یک تانک مرکاوا ارتش رژیم صهیونیستی را نیز در همین منطقه با بمب «شواظ» هدف قرار دادند.
علاوه بر این ۲ جنگافزار دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز در غرب شهرک «الامل» واقع در شهر خانیونس در جنوب نوار غزه از سوی مبارزان گردانهای قسام با استفاده از گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار داده شد.
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