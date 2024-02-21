به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای «ابوعلی مصطفی» در عملیاتهایی پیاپی موفق شد که چندین جنگافزار دشمن صهیونیست را در نوار غزه هدف قرار بدهد.
گردانهای ابوعلی مصطفی اعلام کرد که مبارزان این گردانها پس از بازگشت از میدان نبرد در محورهای شهر خانیونس از هدف قراردادن ۲ جنگافزار ارتش رژیم صهیونیستی با بمبهای ضدزره خبر دادهاند.
علاوه بر این مبارزان گردانهای ابوعلی مصطفی موفق شدند ۶ جنگافزار ارتش رژیم صهیونیستی را با گلوله «آر پی جی» مورد اصابت قرار بدهند.
همچنین گردانهای ابوعلی مصطفی از درگیری شدید با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در محور پیشروی شهرک «الزیتون» خبر داد و اعلام کرد که در این درگیریها به دشمن صهیونیست ضرباتی حتمی وارد آورده است.
مبارزان گردانهای ابوعلی مصطفی در عملیات مشترک با تیپهای «ناصر صلاح الدین» هم موفق شدند که یک بمب بشکهای را به روی یک جنگافزار صهیونیستی منفجر و این جنگافزار را منهدم کنند. طی این عملیات مشترک شماری از نظامیان سوار بر این جنگافزار به دست مبارزان مقاومت به هلاکت رسیده و شماری دیگر نیز زخمی شدند.
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