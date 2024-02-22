کلام الله صفری در حاشیه نشست تخصصی و توانمندسازی مدیران مدارس متوسطه نظری در مشگین شهر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انتخابات به معنای تعیین سرنوشت کشور است و ما نیز به نوبه خود حق داریم در این عرصه با حضور صد در صدی در پای صندوق رای همراه با خانواده در تعیین سرنوشت کشورمان شرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: رای اولی‌ها موتور محرکه ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در جامعه هستند و حضورشان در پای صندوق‌های رای شور انتخاباتی را افزایش می‌دهد.

صفری با اشاره به اینکه نقش دانش آموزان در انتخابات حائز اهمیت است، افزود: دانش آموزان ارزشمند ما در طول تاریخ انقلاب همیشه در صحنه حاضر بوده و امسال نیز با حضور در پای صندوق رای مشت محکمی بر دهان دشمنان داخلی و خارجی خواهند زد.

وی با بیان اهداف آموزش و پرورش استان اردبیل در راستای جهاد تبیین گفت: مسئولان ما وظیفه دارند در جای جای این مرز و بوم با استفاده از جهاد تبیین نسبت به بیان آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والا مقام و همچنین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم و دانش اموزان را به شرکت در انتخابات تشویق کنند.