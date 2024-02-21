به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، اولاف شولز، صدراعظم آلمان، موضع خود در مورد انتقال تسلیحات دوربرد از جمله موشکهای «تاروس» به اوکراین را تغییر نداده است.
استفن هبسترایت، سخنگوی کابینه آلمان بدون اینکه به طور مشخص نام موشکهای تاروس را ذکر کند به خبرنگاران گفت: «با توجه به تحویل سیستم رزمی ویژه، او (صدر اعظم شولتز) همچنان به نظر خود پایبند است».
پیش از این، فراکسیون احزاب ائتلافی (SPD - حزب سوسیال دموکرات، حزب سبز و حزب دموکرات آزاد) قطعنامهای را برای بحث به بوندستاگ ارائه کردند که در آن آمده است که حمایت نظامی طولانی مدت از اوکراین «شامل … تأمین سیستمهای جنگی و مهمات اضافی و برد بلند» ضروری است تا این کشور بتواند حملاتی را علیه اهداف با اهمیت استراتژیک واقع در خطوط عقب نیروهای روسیه انجام دهد.
اگرچه در این سند به موشکهای تاروس اشارهای نشده است، اما نظر کلی کارشناسان داخلی تأیید میکند که این نوع سلاح همان موشکهای تاروس است که درباره آن صحبت شده است.
این تصمیم باعث افزایش فشار بر شولتز در خصوص انتقال سامانههای «تاروس» میشود و تاکنون وی به درخواستهای طرف اوکراینی مبنی بر تأمین این موشکها واکنشی نشان نداده است و فقط در اکتبر سال گذشته به طور موقت تصمیم به عدم استفاده از این موشکها گرفته بود.
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