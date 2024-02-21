ترامپ: روسیه در گذشته متجاوزان قدرتمند را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رئیس‌جمهور سابق آمریکا بار دیگر مدعی شد قادر است در اندک زمانی به جنگ اوکراین پایان دهد.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با انتقاد دوباره ارسال میلیاردها دلار کمک به اوکراین گفت: روسیه یک ماشین جنگی است که در گذشته متجاوزان قدرتمند را شکست داده است.

رئیس جمهور سابق آمریکا، که در اندیشه یک دوره جدید ریاست جمهوری در انتخابات امسال و بازگشت به کاخ سفید است، بر قدرت نظامی روسیه تاکید کرد.

ترامپ با تکرار ادعاهای قبلی خود گفت که اگر او در کاخ سفید بود، جنگ اوکراین آغاز نمی‌شد و اگر رای‌دهندگان آمریکایی او را به دفتر بیضی کاخ سفید بازگردانند، می‌تواند در ۲۴ ساعت این جنگ پایان دهد.

رئیس جمهور سابق آمریکا گفت که جنگ اوکراین خطرات بیشتری برای کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به آمریکا دارد و آنها باید برای حمایت از کیف پول بیشتری بپردازند.