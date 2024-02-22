به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه هفته گرامیداشت مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) را تبریک گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ایام فرخنده اعیاد شعبانیه و در آستانه عید میلادِ فرخنده یگانه منجی عالم بشریت، حضرت بقیه الله الاعظم امام مهدی (عج)، هفته گرامیداشت مجاهدت‌های سربازان گمنام آن حضرت و فداکاری‌های مخلصانه این عزیزانِ غیور در پاسداری از حریم امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف و نجیب کشورمان را به فرد فرد این عزیزان در دستگاه‌های حافظِ امنیت ایرانِ عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و به روح بلند و ملکوتی همه شهدای عزیز دفاع از حریم امنیت کشور درود می‌فرستم.

امنیت و آرامش میهن عزیز و ملت شریف ایران، مرهون هوشمندی، تیزبینی، فداکاری و جانفشانی سربازان گمنام امام زمان (عج) و کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی همیشه در صحنه کشور است که باعث شده امروز ایران اسلامی در ابعاد امنیتی و اطلاعاتی، از اقتداری ستودنی در عرصه منطقه و جهان برخوردار باشد.

حسین امیرعبداللهیان