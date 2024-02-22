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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

امیرعبداللهیان:

امنیت ایران مرهون مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) است

امنیت ایران مرهون مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) است

وزیر امور خارجه کشورمان هفته گرامیداشت مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه هفته گرامیداشت مجاهدت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) را تبریک گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ایام فرخنده اعیاد شعبانیه و در آستانه عید میلادِ فرخنده یگانه منجی عالم بشریت، حضرت بقیه الله الاعظم امام مهدی (عج)، هفته گرامیداشت مجاهدت‌های سربازان گمنام آن حضرت و فداکاری‌های مخلصانه این عزیزانِ غیور در پاسداری از حریم امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف و نجیب کشورمان را به فرد فرد این عزیزان در دستگاه‌های حافظِ امنیت ایرانِ عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و به روح بلند و ملکوتی همه شهدای عزیز دفاع از حریم امنیت کشور درود می‌فرستم.

امنیت و آرامش میهن عزیز و ملت شریف ایران، مرهون هوشمندی، تیزبینی، فداکاری و جانفشانی سربازان گمنام امام زمان (عج) و کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی همیشه در صحنه کشور است که باعث شده امروز ایران اسلامی در ابعاد امنیتی و اطلاعاتی، از اقتداری ستودنی در عرصه منطقه و جهان برخوردار باشد.

حسین امیرعبداللهیان

کد مطلب 6034652
نفیسه عبدالهی

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