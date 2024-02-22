قرار دستور موقت برای مدیر رسانه ای تیم پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسب گزارش مقام رسمی در خصوص بین تیم‌های پرسپولیس و تراکتور از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ برگزار شد تخلفی از سوی علیرضا اشرف «مدیر رسانه‌ای» تیم پرسپولیس منعکس گردیده و از آنجایی که تخلف حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از عدم رعایت ماده ۷۱ مقررات انضباطی مبنی بر اظهارات علیه داور مسابقه درخور صدور قرار دستور موقت می‌باشد، لذا به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی نامبرده از هرگونه فعالیت فوتبالی و همچنین همراهی تیم خود در مسابقات محروم می‌شود و لازم است دفاعیات کتبی خود را ظرف مهلت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال نماید. رأی صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون است.