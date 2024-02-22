به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری محمدعلی زلفی گل در اختتامیه جایزه ملی نکست افزود: معاونت علمی و فناوری بدون توجه به اینکه فناوری شکل گرفته شده در چه بخش و چه وزارت خانه ای شکل گرفته از آن حمایت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: وزارت علوم، وظیفه زایش و رویش هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌پایه را برعهده دارد و پس از آن معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اعطای مجوز دانش‌بنیانی و با تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر تسهیلات موجب رشد این شرکت‌ها می‌شوند. شرکت‌های دانش‌بنیان به طور کلی تا سطح آمادگی فناوری ۵ و ۶ در وزارت علوم و پارک‌های علم و فناوری و بعد تا سطح آمادگی ۹ توسط معاونت علمی حمایت می‌شوند.

وزیر علوم ضمن تاکید بر اینکه پیشرفت در عرصه فناوری یک شبه اتفاق نمی‌افتد، اظهار داشت: دهه اول بعد از پیروی انقلاب اسلامی دهه “ترویج علم” بود و دانشگاه‌ها به تربیت کارشناسان امور اداری و اجرایی وزارتخانه های مختلف مشغول بودند.در دهه دوم با تاسیس دوره های دکتری، نهال تولید علم در کشور کاشته شد. دهه سوم بحث استاندارد سازی و استاندارد پذیری در عرصه علم جدی گرفته شد و به دنبال آن در دهه چهارم تولید علم کشور رشد جهشی پیدا کرد و در راستای سیستم های شکل گرفته شده، بحث توسعه مراکز رشد مطرح شد و شاهد توسعه‌های خوبی در این مسیر بودیم و پس از آن معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری راه اندازی شد.

وی با اشاره به اینکه جشنواره نکست با هدف به اهتزاز در آوردن پرچم فناوری شکل گرفته است، گفت: در دهه پنجم این سوال مطرح است که قرار است دانش آموختگان دانشگاه‌های ما کجا مشغول شوند؟ تولید خدمت، ثروت و سرمایه کجا شکل خواهد گرفت و بحث های راهکار تبدیل ایده به شغل و صادرات محصولات دانش بنیان مطرح شد.

وی با اشاره به احکام مرتبط با بحث دانش‌بنیان در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: احکام ویژه‌ای در این برنامه مصوب شد که موجب پیشرفت علم و فناوری در آینده می‌شود و در ادامه این مسیر با حضور دکتر و سیاست‌هایی که در این راستا پیش گرفتند مسیر تسهیل شد.

او ادامه داد: دکتر دهقانی شرکت های دانش‌بنیان را به سه بخش تقسیم کرد و این امر نشان دهنده حمایت همه جانبه دوره جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری از تمام شرکت های دانش‌بنیان است.

زلفی گل در پایان ضمن تاکید بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم همه ما در یک تیم هستیم؛ گفت: ما میدانیم که تفرقه به معنای به هدر دادن انرژی های کشور است و وحدت رمز پیروزی است در همین راستا ما به‌همراه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست ‌جمهوری و دیگر دستگاه‌ها همچون تکه‌های یک پازل هستیم و همه برای یک هدف تلاش می‌کنیم البته با تقسیم کار جدی.

رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان هم در سخنانی ضمن اشاره به اینکه در رویداد نکست با شرکت های سرآمد در حوزه فناوری سروکار داریم، گفت: ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به عرصه فناوری‌های نوظهور از اهداف نکست است.

قاسم مصلحی خاطرنشان کرد: افزودن محصولات دانش‌بنیان به سبد تولیدات شرکت‌ها یکی از اهداف ما و ورود صنایع بزرگ به عرصه فناوری‌های نوظهور هدف دیگر ما است.

وی با بیان اینکه اصفهان در علم و فناوری پیشتاز است، اظهار کرد: نخستین شهرک علمی و تحقیقاتی و نخستین مرکز رشد در اصفهان ایجاد شده است.‌به همین دلیل شایسته است که نخستین جشنواره کارآفرینی در اصفهان برگزار شود.

مصلحی با بیان اینکه شعار جایزه نکست، ایران پیشرفته با فناوری‌های نوظهور است، گفت: نکست محل حضور شرکت‌های بزرگ است که کارهای متعددی در حوزه محصولات دانش‌بنیان انجام داده‌اند و از درآمد و فروش بالایی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: محصولاتی که در جشنواره نکست ارائه شده است در سه حوزه فناوری‌های نوظهور هوش مصنوعی و رباتیک، اتصال‌پذیری، زیست فناوری و مهندسی زیست است.

رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در پایان تصریح کرد: 240 طرح اولیه به رویداد جایزه نکست ارائه و چهار مرحله داوری انجام شده است که 30 شرکت به مرحله نهایی رسیدند.