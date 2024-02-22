به گزارش خبرگزاری مهر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور طی سخنانی در اختتامیه رویداد جایزه ملی نکست در اصفهان ضمن بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان، آینده‌ساز تمدن کشور هستند، بیان کرد: سال گذشته به همراه خانم دکتر حق‌جوی جوانمرد در حین بازدید نمایشگاهی بودیم. سوالی که از همه شرکت‌ها پرسیدیم، اثر و قدم بعدی آنها بود. در همانجا لزوم ایجاد برنامه‌ای تحت عنوان کاشتن برای آینده حس شد و ایده برنامه نکست شکل گرفت.

او تمرکز زدایی از پایتخت در راستای توسعه فناوری را امری مهم برشمرد و عنوان کرد: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یکی از پرافتخارترین مجموعه‌های علمی و فناوری کشور است. مسؤولان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که در دومین استان پیشران توسعه فناوری در کشور واقع شده با محبت وزارت علوم، به‌عنوان میزبان این برنامه ما را همراهی کردند که از آنان نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

وی افزود: رشد و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیانی که امروزه شاهد محصولات فناورانه آنان هستیم، ثمره بیست سال زحمت معاونان علمی و وزرای پیشین است.

دهقانی در ادامه درگذشت آیت‌الله شیخ عبدالقائم شوشتری را تسلیت گفت و افزود: دیروز یک انسان نخبه پرور و مرجع جوانان استان اصفهان را از دست دادیم؛ یاد و خاطره او را گرامی می‌داریم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با بیان اینکه در کشور ما فرهنگ اینکه "دگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند" کم‌رنگ شده است گفت: محصول فناوری با فناوری متفاوت است. ما به زیرساخت‌ها و سکوهایی نیاز داریم که در آنها برای آیندگان کاشته شود.

وی افزود: دانش بنیان‌های موفق که به محصول و اقتصاد رسیدند، گرما و حلاوت اقتصادی که شکل می‌گیرد، اهمیت توسعه فناوری و فکر کردن به فناوری را به حاشیه می‌برد؛ اینها دست به دست هم دادند تا جایزه نکست شکل بگیرد. در واقع این موارد با پارادایم مشخصی شکل گرفت.

وی گفت: ما با برنامه‌های متعدد سرمایه گذاری می‌کنیم تا فناوری‌ها در آینده رشد کنند.

دهقانی گفت: برنامه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در توسعه فناوری‌های شکل گرفته در دانشگاه‌ها و اجرایی کردن آن است. کانال بعدی توسعه فناوری آزمایشگاه‌ها و مراکز آفرینش ملی است که در برنامه هفتم شش مورد مصوب شد.

دهقانی افزود: باید زیرساخت‌هایی داشته باشیم که محل آفرینش در آینده باشند. شرکت‌های توسعه یافته فناوری آشیانه‌ای جز شرکت‌های پیشرو ندارند.

وی خاطرنشان کرد: آشیانه اول توسعه فناوری، دانشگاه است که برنامه‌های بنیاد ملی علم با دانشگاه‌ها جلو می‌رود. آشیانه دیگر هم آزمایشگاه‌های ملی هستند که در برنامه هفتم، تأسیس شش آزمایشگاه تصویب شده است. این آزمایشگاه‌ها تحت عنوان مام فناوری توسعه پیدا می‌کند و تا دو سال آینده چهار مام فناوری توسعه پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ۸۹ شرکتی که وارد رقابت نکست شدند از برترین‌ها بودند، گفت: این شرکت‌ها محصولات خوب، جذاب و فاخری دارند، اما آنهایی که برنامه ریزی برای آینده دارند که قرار است دیگران افتتاح کنند در این جایزه رقابت کردند. دبیرخانه سعی کرده طرح‌هایی را انتخاب کند که رویکردی به آینده دارد، آینده برای ایران عزیز.