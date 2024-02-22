به ارتباط اثربخش پلیس و جامعه هنری کشور باور داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی در جلسه نقش و جایگاه هنرهای نمایشی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که با حضور اهالی و خبرگان فرهیختگان عرصه تئاتر کشور از جمله دکتر مقصود نعیمی ذاکر مدیرعامل خانه تئاتر، رضا بنفشه‌خواه بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون، فرزان دلفان سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی، مسعود آب پرور کارگردان مطرح سینما و تئاتر، حسین طاهری تهیه کننده آثار و مستندات ماندگار و تهیه کننده کلان پروژه سریال سلمان فارسی و تنی چند از اهالی تئاتر برگزار شد، اظهار داشت: فراجا در حوزه اجتماعی به دنبال بهره‌مندی از ظرفیت هنرهای نمایشی و هنرمندان برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و در این دیدار و جلسه هم فرصتی فراهم شد تا با شنیدن نقطه نظرات فرهیختگان این حوزه بتوانیم با استفاده از مهارتی چون هنر به ویژه تئاتر در خصوص موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با نگاه هنر درمانی و تئاتر درمانی به بحث و گفت‌وگو بنشینیم.

وی افزود: یکی از اولویت‌های ما در پلیس؛ بررسی، تعمق و برنامه‌ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است و اعتقاد داریم به هر میزان آسیب‌های اجتماعی در جامعه افزایش یابد، جرایم هم سیر صعودی پیدا می‌کند.

منتظر المهدی بیان داشت: با نگاه تئاتر درمانی می‌توان به مقوله مهم آسیب‌های اجتماعی ورود کرد و طبیعتاً هنرهای نمایشی به پیشگیری از پدیده‌های نوظهورِ آسیب‌زا که جوانان و نوجوانان با آن سروکار دارند، کمک خواهد کرد.

وی گفت: فلسفه برگزاری این جلسه شنیدنِ دیدگاه‌هایِ نخبگانِ تئاتر به حوزه آسیب‌های اجتماعی است.

نعیمی ذاکر مدیرعامل خانه تئاتر ضمن تشکر از دعوت و تشکیل این جلسه بیان داشت: اینکه هنر تئاتر را در تیترِ فعالیت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس قرار دادید جایِ بسی خرسندی است.

وی ادامه داد: هر هنری با توانمندی خودش می‌تواند اثربخشی داشته باشد؛ در مورد آسیب‌های اجتماعی که در همه جوامع وجود دارد هنر هم می‌تواند به مدد پیشگیری و درمان بیاید و این توانمندی در تئاتر وجود دارد.

نعیمی با بیان اینکه تئاتر یک هنر کهن است و امروز به گونه‌های متفاوت، دسته بندی‌های سنی دارد، اظهار داشت: در وضعیت کنونی با توجه به این حجمِ انتقالِ پیام باید به نحوی ماتریس ارسالِ پیام را طراحی کنیم که اغتشاشِ فکریِ جامعه را تعدیل کند.

وی با بیان اینکه تئاتر یک هنر ریشه‌ای است، عنوان داشت: باید تلاش کنیم جایگاه تئاتر را دوباره بازسازی و این نگاه پلیس به نقشِ تئاتر قطعاً در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر خواهد بود.

مهمانان دیگر این جلسه نیز هریک با ارائه نقطه نظرات خود موضوعاتی نظیر اولویت‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تاکید بر اثرگذاری تئاتر و تداوم جلسات این چنینی را مطرح کردند.

در ادامه تاکید شد: چنین جلساتی باید با مراکز دانشگاهی و آموزش و پرورش هم برگزار شود تا آسیب‌های اجتماعی احصاء و جامعه تئاتری کشور روی آن متمرکز شوند.

از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه، بهره‌گیری از ظرفیت تئاتر خیابانی است که به دلیل نزدیکی و ارتباط تنگاتنگ با مردم می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر روی ذهن شأن داشته باشد.

تشکیل شورا، اتاق ایده و استفاده از پرونده‌های پلیسی جذاب برای تولید آثار فاخر با حضور هنرمندانِ سرشناس از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.