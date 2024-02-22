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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

هفته برفی و سرد در انتظار اصفهان؛

هواشناسی اصفهان هشدار سطح نارنجی صادر کرد

هواشناسی اصفهان هشدار سطح نارنجی صادر کرد

اصفهان- اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره فعالیت سامانه سرد بارشی و احتمال وقوع حوادث جوی هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ساعتی پیش با صدور هشدار نارنجی درخصوص نفوذ و فعالیت سامانه سرد بارشی اعلام کرد که این سامانه از اوایل وقت روز یکشنبه ۶ اسفند تا شامگاه دوشنبه هفت اسفند مناطق شمال، غرب و مرکزی اصفهان را فرا خواهد گرفت.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت، مه آلودی و کاهش دید، کولاک برف و کاهش نسبی دما به ویژه مناطقی چون مرکز استان اصفهان، آران و بیدگل، اردستان، اسلام آباد موگویی، بادرود، بویین و میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهق، فریدونشهر، کاشان، گلپایگان، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نائین، نجف آباد، نطنز را در بر خواهد گرفت.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان در این اطلاعیه نسبت به اختلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، یخ‌زدگی و لغزندگی زمین در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف، انسداد گردنه‌های مسیرهای برف‌گیر، کاهش دید، وقوع بهمن، کولاک برف، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر و احتمال قطعی برق در نواحی روستایی در نقاط سردسیر هشدار داده و به هم استانی‌ها توصیه کرده است که از سفرهای غیر ضروری، توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت کوهنوردی خودداری و در عبور از گردنه‌ها احتیاط کنند.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین بر لزوم جابه جایی عشایر، محدودیت در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در گردنه‌ها و جاده‌ها و نقاط سردسیر، کنترل دما و همراه داشتن تجهیزات زمستانی در صورت تردد بین شهری تاکید کرده است‌.

کد مطلب 6034808

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    نظرات

    • Ali IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      7 0
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      سال داره تمام میشه تاحالا ک وضع عادی بوده ونیازبرنگ بندی نداشته خداکنه اینسری حرفهاتون راست باشه ب امیدنزولات طیبعی ازطرف خداوند
    • رامین IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 2
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      بیادونیادبحال مافرقی نمیکنه

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