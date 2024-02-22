قیمت سکه افزایشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز (پنج‌شنبه سوم اسفند ماه ۱۴۰۲) بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران با ۳۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته، ۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان داد و ستد شد.

سکه بهار آزادی طرح قدیم هم با ۵۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته، ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه در بازار تهران امروز با افزایش ۵۰ هزار تومانی ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با ۱۰ هزار تومان افزایش، ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.

سکه گرمی نیز بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز جاری در بازار طلای تهران ۲ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته ۲۵ هزار تومان افزایش را تجربه کرد.

نرخ هر انس طلا در بازارهای جهانی نیز با ۳ دلار کاهش به ۲۰۲۷ دلار رسید.