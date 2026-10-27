به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش محله‌محوری در مدیریت شرایط بحرانی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت در شورا، نیاز به ارتباط مؤثر با محلات و ایجاد سازوکاری برای انتقال مستقیم مطالبات مردم به مدیریت شهری احساس می‌شد.

وی با اشاره به سابقه تشکیل شورایاری‌ها در تهران افزود: شورایاری‌ها با هدف ایجاد ارتباط میان مردم محلات و مدیریت شهری شکل گرفتند و در دوره‌های مختلف شورا نیز برای ادامه فعالیت آن‌ها تلاش شد. با وجود مخالفت‌هایی که با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها وجود داشت، این انتخابات در دوره‌های مختلف با پیگیری‌های انجام‌شده برگزار شد، اما در دوره پنجم، دیوان عدالت اداری انتخابات آن‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.

چمران ادامه داد: استدلال شورا این بود که بر اساس قانون شوراها می‌توان سازوکارهایی برای سازمان‌دهی مردم در سطح محلات ایجاد کرد. هدف اصلی نیز این بود که هر محله نمایندگانی داشته باشد تا مشکلات و نیازهای شهروندان را به مدیریت شهری منتقل کنند.

وی با بیان اینکه در دوره ششم نیز تلاش شده است ساختارهای محله‌محور تقویت شوند، گفت: در حال حاضر، پنج نفر در هر محله در ساختارهای محلی حضور دارند، اما به اعتقاد من، این تعداد کافی نیست و باید زمینه حضور مؤثرتر مردم در اداره امور محلات فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجربه حضور نمایندگان محلات در جلسات شورا تصریح کرد: در دوره‌های گذشته، نمایندگان شورایاری مناطق به صحن شورا دعوت می‌شدند تا مسائل منطقه خود را مطرح کنند و شهرداران مناطق نیز برای پاسخ‌گویی حضور می‌یافتند. همچنین در زمان بررسی بودجه، از نمایندگان محلات دعوت می‌شد تا پیشنهادهای خود را ارائه کنند؛ البته این پیشنهادها باید به تأیید شورا می‌رسید.

چمران با تأکید بر ضرورت گسترش محله‌محوری در تهران گفت: این نیاز در شهری با جمعیت چندمیلیونی، بیش از پیش احساس می‌شود. رئیس‌جمهور نیز بارها بر این موضوع تأکید کرده و وزارت کشور هم در این زمینه آیین‌نامه‌ای تهیه کرده است. با این حال، معتقدم تجربه‌ای که در طول حدود ۲۰ سال در تهران به دست آمده، می‌تواند در تدوین و اجرای سازوکارهای محله‌محوری مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: محله‌محوری با دستور و ابلاغ بخشنامه شکل نمی‌گیرد؛ این کار باید در عمل و با حضور در میان مردم دنبال شود، زیرا مردم کارمند دولت نیستند که صرفاً با ابلاغ یک آیین‌نامه، همه آن را اجرا کنند. این فرایند پیچیده است، اما در صورت اجرای صحیح می‌تواند نتایج مثبتی برای مدیریت شهری داشته باشد.

ضرورت سامان‌دهی ساخت‌وسازها و کنترل انحراف از مجوزها

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود درباره انحراف در ساخت‌وسازها و تخلف از مجوزهای صادرشده گفت: قرار است مصوبه‌ای در این زمینه ابلاغ شود تا ساخت‌وسازها مطابق مجوزهای صادرشده انجام شوند و از اضافه‌ساخت خارج از ضوابط جلوگیری شود.

چمران افزود: تأکید کرده‌ام که باید یک بانک اطلاعاتی برخط ایجاد شود تا اطلاعات مربوط به ساخت‌وسازها به‌صورت دقیق در آن ثبت و امکان کنترل و نظارت مستمر فراهم شود.

وی درباره میزان انحراف از مجوزهای ساخت‌وساز نیز گفت: هنوز گزارش کاملی در این زمینه به شورا ارائه نشده است.

اختلال در سامانه شهرزاد و سامانه‌های شهرسازی

چمران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اختلال و به‌روزرسانی‌نشدن سامانه شهرزاد گفت: این مشکل فقط به سامانه شهرزاد محدود نیست و در برخی دیگر از سامانه‌های شهرداری، از جمله سامانه‌های مرتبط با امور شهرسازی، نیز اختلال‌هایی وجود دارد که موجب قطع و وصل‌شدن خدمات می‌شود.

وی با اشاره به لزوم بررسی این مشکلات، درباره علت اصلی اختلال‌ها توضیح بیشتری ارائه نکرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای این نشست نیز با اشاره به دستور جلسه شورا گفت: قرار است شهردار منطقه ۲۲ در ادامه مباحث جلسه گذشته، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، وضعیت موجود و مسائل پیش روی این منطقه ارائه کند.

وی افزود: ارائه گزارشی درباره عملکرد مالی شورا و شهرداری، بررسی تعدادی از پرونده‌های حسابرسی و باغات و همچنین موضوعی در حوزه سرمایه‌گذاری از دیگر موارد پیش‌بینی‌شده در دستور جلسه است که در صورت رسیدن نوبت، بررسی خواهد شد.

چمران همچنین با اشاره به محدودیت‌های توسعه شهری در تهران، موضوع تأمین آب و ظرفیت جمعیتی شهر را از جمله مسائل قابل توجه دانست و گفت که بخشی از شلوغی تهران به تردد روزانه جمعیت شهرهای اطراف به پایتخت مربوط است.