  1. سیاست
  2. دولت
۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۱۸

وحیدی خبر داد؛

تجمیع کارت‌های هوشمند اتباع در یک کارت

تجمیع کارت‌های هوشمند اتباع در یک کارت

وزیر کشور از تجمیع همه کارت‌های هوشمند اتباع در یک کارت، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، وزیر کشور درباره کارت‌های هوشمند اتباع، اظهار داشت: قرار بر این شده است که همه کارت‌ها را در یک کارت، تجمیع کنیم، زیرا کارت‌های بسیاری وجود دارد؛ حضور اتباع به‌طور موقت نیز با یک کارت، تأیید و احراز می‌شود.

وزیر کشور تصریح کرد: این کار، آغاز و برخی کارت‌ها چاپ و ارائه شده که میزان کارت‌های چاپ شده تاکنون، بیش از یک میلیون است.

وحیدی، همچنین درباره سرمایه‌گذاری اتباع، گفت: بر اساس مصوبه قانونی، کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، با آوردن بخشی از پولی که در مصوبات قبلی مشخص شده است، می‌توانند آن سرمایه‌گذاری را انجام دهند.

وزیر کشور درباره میزان این سرمایه‌گذاری تاکنون، اظهار داشت: این کار به‌طور مداوم است که باید آمار آن گرفته شود

کد مطلب 6035048
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها