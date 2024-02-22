به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی، وزیر کشور درباره کارت‌های هوشمند اتباع، اظهار داشت: قرار بر این شده است که همه کارت‌ها را در یک کارت، تجمیع کنیم، زیرا کارت‌های بسیاری وجود دارد؛ حضور اتباع به‌طور موقت نیز با یک کارت، تأیید و احراز می‌شود.

وزیر کشور تصریح کرد: این کار، آغاز و برخی کارت‌ها چاپ و ارائه شده که میزان کارت‌های چاپ شده تاکنون، بیش از یک میلیون است.

وحیدی، همچنین درباره سرمایه‌گذاری اتباع، گفت: بر اساس مصوبه قانونی، کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، با آوردن بخشی از پولی که در مصوبات قبلی مشخص شده است، می‌توانند آن سرمایه‌گذاری را انجام دهند.

وزیر کشور درباره میزان این سرمایه‌گذاری تاکنون، اظهار داشت: این کار به‌طور مداوم است که باید آمار آن گرفته شود