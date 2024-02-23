به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در گفتوگویی خبری با اشاره به لزوم مدیریت تأمین و توزیع آب محدوده مسجد مقدس جمکران در ایام نیمه شعبان گفت: با توجه به اهمیت موضوع کانکس فرماندهی بحران آبفای تهران در بلوار پیامبر اعظم (ص) مستقر و ستاد آبرسانی موکبهای نیمه شعبان راهاندازی شد.
وی با بیان اینکه اقدامات گستردهای در این ایام به منظور تأمین آب شرب و بهداشتی موکبها و سرویسهای بهداشتی مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) به انجام رسیده است گفت: استقرار ۲۱ مخزن ذخیره در مسیر و اجرای هزار متر لولهگذاری در ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) از جمله این اقدامات است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به حضور ۹ تانکر آبرسانی سیار شرکت آب و فاضلاب تهران در این ایام در قم یادآور شد: برنامهریزی خوبی برای سازماندهی آبرسانی به موکبها و نانوایی سیار و سرویسهای بهداشتی از طریق تانکرهای سیار انجام شده است.
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