به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در گفت‌وگویی خبری با اشاره به لزوم مدیریت تأمین و توزیع آب محدوده مسجد مقدس جمکران در ایام نیمه شعبان گفت: با توجه به اهمیت موضوع کانکس فرماندهی بحران آبفای تهران در بلوار پیامبر اعظم (ص) مستقر و ستاد آبرسانی موکب‌های نیمه شعبان راه‌اندازی شد.

وی با بیان اینکه اقدامات گسترده‌ای در این ایام به منظور تأمین آب شرب و بهداشتی موکب‌ها و سرویس‌های بهداشتی مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) به انجام رسیده است گفت: استقرار ۲۱ مخزن ذخیره در مسیر و اجرای هزار متر لوله‌گذاری در ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) از جمله این اقدامات است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به حضور ۹ تانکر آبرسانی سیار شرکت آب و فاضلاب تهران در این ایام در قم یادآور شد: برنامه‌ریزی خوبی برای سازمان‌دهی آبرسانی به موکب‌ها و نانوایی سیار و سرویس‌های بهداشتی از طریق تانکرهای سیار انجام شده است.