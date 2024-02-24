به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در یازدهمین یادواره شهدای بانک صادرات ایران در مشهد مقدس که با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران، جانبازان و مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: نگرانی دشمنان از ماندگاری و ادامه داشتن یاد شهدا است یعنی دشمن حتی از زنده نگاه داشتن یاد شهدا هراس دارد و حادثه اخیر شهدای کرمان این واقعیت را نشان داد.

سیفی گفت: این مسأله وظیفه ما را برای برگزاری بهتر و جدی‌تر یادواره شهدا در سال‌های آتی سنگین‌تر می‌کند تا با گرامی داشتن یاد شهدا و تبیین مسیر آنها، گام برداشتن در راه شهدا را برای خود و آیندگان تکرار کنیم و ادامه دهنده راه آنها باشیم.

او خطاب به خانواده‌های شهدا، افزود: قطعاً انقلاب و سرافرازی امروز کشور مدیون و مرهون دلاوری فرزندانی است که در دامان شما پرورش یافته‌اند و آنها با تقدیم جان، جوارح و سلامتی خود، در تاریخ ماندگار شده‌اند. بخشی از شهدا نیز دوران طولانی را با جانبازی گذرانده‌اند که انقلاب و کشور مدیون صبر و مقاومت و ایثارگری خانواده‌های آنها نیز هست.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به شرایط اقتصادی و تنگناهای بین‌المللی نیز گفت: هنوز در فضای جنگ اقتصادی هستیم و در یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور عملاً در جبهه‌های دیگر در حال جنگیدن هستیم و همه ما وظایف خطیر و متفاوتی داریم.

او با بیان شرایط دوران دفاع مقدس و ایستادگی مردم ایران در مقابل استکبار جهانی، تاکید کرد: امروز هم در پی تحریم‌های ظالمانه که بر کشور ما وضع شده است، باید با اعتماد و توکل به خداوند و مردم برای اصلاح و بهبود برخی از موضوعات اقتصادی و جاری کشور و همچنین تبیین اتفاقات خوبی که در جریان است، به طور جهادی عمل کنیم.

سیفی با تاکید بر اینکه در جایگاه بانکدار باید تمامی انرژی خود را برای حل مشکلات اقتصاد کشور و معیشت مردم به کار بگیریم، افزود: تحریم‌های ظالمانه بیش از ۴ دهه است که بر اقتصاد ما تحمیل شده و باید به طور جهادی در حوزه رسیدگی به امور مشتریان، رسیدگی به امور همکاران و به طریق اولی رسیدگی به امور خانواده‌های شهدا و ایثارگران عمل کنیم.

در پایان یادواره، جمعی از خانواده شهدا با محسن سیفی به گفت‌وگو پرداخته و موضوعات خود را مطرح کردند.