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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

پس از طی یک دوره بیماری؛

آیت‌الله موسوی بجنوردی درگذشت

آیت‌الله موسوی بجنوردی درگذشت

آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی امروز پس از طی یک دوره بیماری درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی امروز شنبه (۵ اسفند ۱۴۰۲) پس از طی یک دوره بیماری درگذشت.

وی فرزند آیت الله العظمی سید حسن بجنوردی بود که در سال ۱۳۲۶ هجری شمسی در نجف اشرف متولد شده و تحصیلات حوزوی خود را نیز در همان شهر نزد اساتیدی همچون حضرات آیات امام خمینی (ره)، خوئی، حکیم و پدرشان گذراند.

عضویت در شورای عالی قضائی و هیأت عفو زندانیان از سوی امام خمینی (ره)؛ از جمله مسؤولیت‌های آیت الله موسوی بجنوردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.

وی همچنین یکی از اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز بود.

گفتنی است؛ اخبار مراسم تشییع و ترحیم وی متعاقباً منتشر می‌شود.

کد مطلب 6036014
رامین عبداله شاهی

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