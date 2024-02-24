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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه خبر داد؛

مهار آتش سوزی کارگاه چوب بری در شهرک پردیس کرمانشاه

مهار آتش سوزی کارگاه چوب بری در شهرک پردیس کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه از مهار آتش سوزی کارگاه چوب بری در شهرک پردیس کرمانشاه خبر داد.

آتش پاد غلامرضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی در یک کارگاه در کرمانشاه، گفت: بر اساس گزارشات صبح شنبه پنجم اسفندماه ساعت ۷:۳۰ صبح یک حادثه آتش سوزی در کارگاه چوب بری واقع در شهرک پردیس به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

وی افزود: با اعلام آتش سوزی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۹ واقع در شهرک صدرا با ۲ دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفایی به محل اعزام و با حضور در محل حادثه، با مهار آتش سوزی از سرایت آن به طبقات بالاتر ساختمان جلوگیری به عمل آوردند.

رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه تصریح کرد: با وجود آتش سوزی رخ داده در این کارگاه اما با اقدام به موقع برای اطفا حریق آتش سوزی گسترش پیدا نکرده و این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و هم اکنون علت وقوع آتش سوزی در دست بررسی است.

کد مطلب 6036212

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