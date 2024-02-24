مهار آتش سوزی کارگاه چوب بری در شهرک پردیس کرمانشاه

آتش پاد غلامرضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش سوزی در یک کارگاه در کرمانشاه، گفت: بر اساس گزارشات صبح شنبه پنجم اسفندماه ساعت ۷:۳۰ صبح یک حادثه آتش سوزی در کارگاه چوب بری واقع در شهرک پردیس به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

وی افزود: با اعلام آتش سوزی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۹ واقع در شهرک صدرا با ۲ دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفایی به محل اعزام و با حضور در محل حادثه، با مهار آتش سوزی از سرایت آن به طبقات بالاتر ساختمان جلوگیری به عمل آوردند.

رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه تصریح کرد: با وجود آتش سوزی رخ داده در این کارگاه اما با اقدام به موقع برای اطفا حریق آتش سوزی گسترش پیدا نکرده و این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و هم اکنون علت وقوع آتش سوزی در دست بررسی است.